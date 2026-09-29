Tras enfrentamientos de jóvenes bajo la lluvia, activan plan de seguridad en Barranquilla

Ante esta situación, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia, activó junto…

Los enfrentamientos entre jóvenes volvieron a reportarse en diferentes sectores de Barranquilla durante las jornadas de lluvia. Los hechos recientes fueron registrados en barrios de la localidad Suroccidente, donde habitantes alertaron sobre confrontaciones en las calles y el riesgo para quienes viven o transitan por estas zonas.

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Ante esta situación, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia, activó junto con la Policía Metropolitana el Plan de Lluvia, una estrategia preventiva que busca reforzar la presencia institucional en los puntos donde este tipo de hechos se presentan durante las precipitaciones.

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Enfrentamientos en La Paz y Por Fin

Uno de los nuevos episodios se registró en el sector de La Paz, donde habitantes reportaron enfrentamientos entre jóvenes en medio de las fuertes lluvias. La comunidad manifestó su preocupación por el riesgo de que las confrontaciones provoquen daños en viviendas, establecimientos comerciales o lesiones a personas que no participan en las riñas.

También se conocieron reportes desde le barrio Por Fin, cerca de la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella. En este sector fueron registrados jóvenes enfrentándose con piedras y otros objetos contundentes.

Estos grupos son conocidos en algunos sectores de Barranquilla como "tirapiedras", debido a que las confrontaciones suelen incluir el lanzamiento de piedras entre jóvenes.

¿Qué contempla el Plan de Lluvia?

La Alcaldía de Barranquilla activó el Plan de Lluvia como una estrategia de prevención y vigilancia para los sectores donde se han identificado este tipo de situaciones durante las precipitaciones. El operativo cuenta con la participación de promotores de convivencia y uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes realizarán acompañamiento y acciones preventivas en los puntos priorizados.

En los sectores incluidos están La Paz, Ciudadela 20 de Julio, Bella Arena y zonas aledañas a la Circunvalar, además de otros puntos que sean identificados por las autoridades.

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Por ahora, el Distrito mantiene el acompañamiento policial y de promotores de convivencia para prevenir nuevas confrontaciones y atender las situaciones que puedan afectar la seguridad de los habitantes durante las precipitaciones.