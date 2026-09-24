Bebé de siete meses murió por golpes contundentes en Bello, Antioquia

Después de que una mujer de 18 años se presentara en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín con su hijo de 7 meses por una presunta caída que habría sufrido el bebé en su vivienda, los médicos identificaron que las lesiones del menor no coincidían con la versión de la madre y alertaron a la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana. A pesar de los esfuerzos del personal del centro hospitalario, el bebé falleció por la gravedad de los golpes en la tarde del martes 22 de septiembre de 2026.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea: Capturan un hombre que habría abusado de dos niñas de 12 años en Medellín

“El equipo médico del centro hospitalario puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación, ya que el menor presentaba múltiples lesiones, entre ellas, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, algo que era inconsistente con el relato de su madre”, explicó la Alcaldía de Bello, municipio en el que residía el menor en el barrio Nueva Jerusalén.

Publicidad

Tras la ruta activada en el hospital, y antes del fallecimiento del bebé, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Secretaría de Inclusión Social de Bello adelantaban los protocolos para trasladarlo a un hogar sustituto después de su recuperación. Lamentablemente, Emanuel Hernández Epinayuu, como fue indentificado, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospita las 4:58 p.m. del pasado martes.

Lea: Encuentran muerto a un trabajador de Panaca dentro del parque

Después del reporte inicial de los doctores sobre las condiciones que causaron su ingreso a la UCI, se dio a conocer que el niño falleció por trauma craneoencefálico severo.

Desde la Alcaldía de Bello hicieron "un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familia), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”. La investigación y el análisis de las pruebas entregadas por el personal médico ya se adelantan para determinar las responsabilidades en el caso de maltrato al bebé e iniciar un proceso judicial por los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar.