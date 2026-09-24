Capturan un hombre que habría abusado de dos niñas de 12 años en Medellín

En el centro de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre de 26 años sobre el que pesaba una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Presuntamente, el hombre, identificado como Brian Steven San Miguel, había abusado sexualmente de dos niñas de 12 años en el barrio Robledo, comuna 7 de la ciudad, en marzo de 2026.

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Según el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, las investigaciones que las autoridades adelantaron durante 5 meses permitieron reconstruir el hecho sucedido el 5 de marzo: San Miguel abordó a las menores de edad cuando ellas se desplazaban hacia su colegio, la Institución Educativa Las Margaritas, y se “habría aprovechado la confianza que tenía con una de las menores de edad para convencerla, junto a otra compañera de 12 años, de no ingresar a clases y dirigirse hasta su residencia, donde se habrían presentado los hechos de abuso sexual", explicó Villa.

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Con nuestros niños y niñas nadie se mete. ❌‼️



Se capturó a un sujeto acusado de abusar de dos menores de 12 años aprovechándose de su confianza.



¡Nuestra prioridad es la niñez y caerle duro a estos desgraciados! 🫡 pic.twitter.com/p1m2bGaCbl — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) September 24, 2026

Desde el momento en el que los hechos fueron presentados a las autoridades, se activó la ruta de acompañamiento y protección para ambas niñas e iniciaron las investigaciones para identificar al responsable. Tras la operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Policía en la que se dio la captura, el hombre de 26 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que avance el proceso judicial correspondiente.

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La Secretaría de Seguridad y Convivencia informó que el capturado ya registraba anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones y falsedad marcaria.

"La Policía Nacional y la Fiscalía continuarán adelantando todas las actuaciones judiciales correspondientes mientras desde la institucionalidad mantenemos todo nuestro compromiso con la protección integral de las víctimas y de nuestros niños, niñas y adolescentes", finalizó el secretario de Seguridad de la ciudad.