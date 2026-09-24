Encuentran muerto a un trabajador de Panaca dentro del parque

Nicolás Echeverry Fonseca, un ingeniero de sistemas vinculado al parque temático Panaca (Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria), murió dentro de las instalaciones del complejo, ubicado en Quimbaya, Quindío, mientras se encontraba trabajando. Hasta ahora, ni el parque ni las autoridades han informado oficialmente qué llevó a Echeverry a su fallecimiento, hecho que ha generado inquietud alrededor del caso.

La empresa anunció el hecho el miércoles 23 de septiembre de 2026, cuando publicó un mensaje en sus redes sociales: "Panaca lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, y nos unimos a su dolor en este momento". El ingeniero fue encontrado sin vida en una zona interna del parque por compañeros de trabajo quienes dieron aviso a la Policía Nacional

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Además de las condolencias, el parque se pronunció frente a las versiones que empezaron a aparecer en redes sociales sobre las presuntas causas de la muerte del joven en el parque y declararon que "ante la información que circula en redes sociales sobre las circunstancias de su fallecimiento, Panaca rechaza cualquier tipo de especulación". Por esto, los directivos hicieron un llamado a los usuarios de redes sociales y a los periodistas para que aborden el tema con prudencia, protegiendo tanto la memoria del joven como la tranquilidad de su familia y compañeros de trabajo. El parque también aseguró que mantiene contacto con la familia y que aseguraron su disponibilidad para lo que requieran.

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La causa del fallecimiento continúa sin establecerse de manera oficial y el caso permanece bajo investigación de las autoridades competentes.