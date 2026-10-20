Asesinan a un hombre en Florida, Valle, una semana después del crimen de su hija 

Diego Fernando Prado Delgado, conocido como "El Mono", fue asesinado a tiros la noche del lunes 19 de octubre de 2026 en Florida, Valle del Cauca. El ataque ocurrió horas después de que asistiera a una misa celebrada en memoria de su hija, Isabella Prado Baralt, de 19 años, que había muerto baleada exactamente una semana antes. Los dos homicidios encendieron las alarmas entre los habitantes de este municipio del suroriente vallecaucano.

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El crimen se registró en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, frente a la vivienda de Prado Delgado. De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre participaba en una reunión familiar cuando un desconocido llegó hasta el lugar y le disparó varias veces. La víctima recibió impactos en distintas partes del cuerpo y el agresor escapó del lugar de los hechos.

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Isabella, su hija, murió en la madrugada del lunes 12 de octubre, hacia las 3:40 a.m., en el barrio La Esperanza. Se encontraba con sus amigos en inmediaciones de un establecimiento nocturno de la zona rosa, sobre la calle 10, cuando varios hombres llegaron y dispararon contra quienes estaban allí.

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El ataque se produjo poco después de que se ordenara el cierre general de los negocios del sector, en un momento de alta circulación de personas. Además de Isabella, cuatro personas resultaron heridas.

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Las autoridades establecieron que la joven no registraba antecedentes judiciales y manejan como hipótesis principal que los disparos iban dirigidos contra uno de los lesionados, de modo que ella habría quedado atrapada en medio de la balacera. Esa versión, sin embargo, no ha sido la única y el concejal de Florida Mario López calificó públicamente el hecho como un feminicidio y rechazó lo ocurrido.

Un equipo especializado adelanta las labores de investigación para identificar a quien disparó contra Prado Delgado y determinar bajo qué circunstancias se produjo el ataque. Al mismo tiempo, continúa abierta la investigación por el homicidio de Isabella, cuyos responsables tampoco han sido identificados, y se busca esclarecer la relación entre los asesinatos de padre e hija.