Transoriente investiga caso de adulto mayor al que no dejaron viajar en un bus con su perro

Un video grabado en El Santuario, Antioquia, desató una ola de rechazo en redes sociales pues el conductor de un bus intermunicipal se niega a transportar a un adulto mayor porque iba acompañado de su perro. La escena ocurrió mientras ambos esperaban bajo la lluvia en un paradero. Las imágenes fueron publicadas por la organización Voluntariado Santuario a través de su cuenta de Instagram, y desde allí se replicaron en distintas plataformas.

En el video se ve al hombre sentado en el paradero mientras su perro, que también es de edad avanzada, apoya la cabeza en sus piernas. Cuando el vehículo se detiene, el hombre pregunta cuánto cuesta el pasaje hasta El Santuario, el conductor repara en la presencia de la mascota y contesta: "¿con ese perro?". El pasajero responde que sí y el conductor le niega el ingreso. El bus arranca y el adulto mayor queda en el paradero, acariciando al animal. Esa imagen fue la que detonó la indignación entre quienes vieron el video.

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El vehículo está afiliado a Transoriente S.A., que salió a pronunciarse el 18 de octubre de 2026 tanto en sus redes como a través de su gerente, Samir Echeverri: "desde Transoriente admitimos y reconocemos el error cometido por nuestro conductor. Sin embargo, estamos trabajando para resarcir los daños causados a este adulto mayor y a su mascota. Pedimos disculpas públicas por este vergonzoso hecho en uno de nuestros vehículos". El gerente sostuvo que lo sucedido obedece a un error humano que no refleja los principios con los que la compañía ha operado durante décadas.

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Uno de los problemas que enfrenta la empresa es que no ha logrado dar con el hombre. Transoriente informó que lo ha buscado en el Oriente antioqueño sin resultados, pues quiere ofrecer disculpas personalmente y entregarle una ayuda destinada al cuidado de su perro. Mientras tanto, la compañía abrió una verificación interna para establecer cómo ocurrió todo y definir qué sanciones podrían aplicarse al conductor.

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El episodio abrió la discusión sobre la falta de reglas claras para transportar animales de compañía en el servicio público intermunicipal. Por su parte, Transoriente anunció que revisará sus políticas en esa materia, con el fin de definir condiciones que contemplen tanto la seguridad y comodidad del animal como los derechos del resto de pasajeros.