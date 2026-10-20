Derrumbe en mina de Iscuandé, Nariño, deja 14 muertos y 7 personas heridas

Un derrumbe al interior de una mina de oro ilegal en la vereda Chambergo, zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, ocurrido en horas de la mañana del lunes 19 de octubre de 2026, dejó 30 personas atrapadas, de las cuales 14 resultaron fallecidas y siete heridas de gravedad, según informó Gabriel Ocaña, director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Nariño.

"Hay siete heridos, hay cuatro cuyos casos son más complejos y en este momento buscamos un apoyo en helicóptero para poder trasladarlos a la ciudad de Pasto o a Tumaco para ser atendidos", informó Ocaña. La Agencia Nacional de Minería (ANM) precisó que las labores en el terreno presentaron altas dificultades debido a las condiciones de la zona que complicaban el acceso. Los organismos de socorro, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y voluntarios, dieron por finalizadas las labores de búsqueda tras localizar a la totalidad de las 30 personas afectadas.

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De las víctimas fatales, 13 cuerpos fueron trasladados a la cabecera de Iscuandé y uno al municipio vecino de Guapi. Desde la Defensoría del Pueblo se hizo una solicitud urgente a las autoridades para agilizar los recursos humanos, técnicos y logísticos para atender la emergencia. Entre las peticiones se incluyó evaluar la posibilidad de trasladar el buque hospitalario Guapi para atender a los afectados, activar los protocolos de la red hospitalaria, coordinar apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para evacuar a los heridos graves, y garantizar la presencia prioritaria de Medicina Legal para la identificación de las personas fallecidas.

Finalmente, ante las dificultades de acceso por la situación de orden público en la región, la Defensoría del Pueblo recordó "la necesidad de garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona”.