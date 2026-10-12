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Barrio Obrero de Cali: el concierto de Kapo y la apuesta por la cultura

El concierto gratuito de Kapo se sumó a la oferta cultural del barrio Obrero, un sector emblemático de la capital vallecaucana.

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Redacción Colombia
Barrio Obrero de Cali
El cantante Kapo ofreció un concierto gratuito en el barrio Obrero de Cali durante la noche del sábado 10 de octubre, en una jornada que reunió música y actividades culturales.
Foto: Alcaldía de Cali

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El barrio Obrero, uno de los sectores ligados a la historia de la salsa en Cali, se ha convertido en un punto de encuentro para residentes y visitantes que buscan música, arte y propuestas culturales. Cada fin de semana, sus calles reciben actividades que conectan la tradición salsera con nuevas expresiones artísticas y emprendimientos locales.

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La noche del sábado 10 de octubre, el sector tuvo una jornada especial con un conicerto gratuito del cantante colombiano Kapo, el artista conocido por canciones como Ohnanna y Uwaie, lleó sus sonidos urbanos y afrobeat a este barrio reconocido por su vínculo con la identidad musical de la ciudad.

Más allá de los concierto, el Obrero conserva espacios que hacen parte de la historia cultural caleña. Sus murales y esculturas funcionan como un museo al aire libre, con homenajes a figuras y momentos representantivos de la salsa. En sus calles también se encuentrna establecimientos tradicionales como La Matraca, referente del tango y la milonga, además del Chorrito Antillano y La Nelly Teka, lugares que forman parte de la vida cultural del sector.

Cultura y turimos para dinamizar el barrio

Las actividades culturales también buscan atraer visitantes y generar oportunidades para los negocios y emprendimientos del sector. La programación se complementa con acciones de recuperación del espacio público y promoción turística. La apuesta es que el barrio Obrero mantenga viva su tradición musical y, al mismo tiempo, amplíe su oferta para quienes quieren conocer otra faceta de Cali a través de sus calles, sus establecimientos y sus expresiones culturales.

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Con la combinación de salsa, nuevas propuestas musicales y emprendimientos locales, el sector busca consolidarse como una parada para quienes recorren la ciudad en busca de experiencias culturales.

Por Redacción Colombia

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