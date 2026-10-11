Costarricense murió durante el festival EDC en Medellín: investigan las causas

La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas. De acuerdo con los reportes conocidos, la emergencia…

Un ciudadano costarricense de 27 años falleció durante la primera jornada del festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín. El hombre fue encontrado inconsciente y con dificultades para respirar, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe.

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La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas. De acuerdo con los reportes conocidos, la emergencia ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre, cuando personal de salud que acompañaba el evento alertó sobre su estado y solicitó asistencia médica.

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Tras ser auxiliado en el lugar, Méndez Huertas fue trasladado en una ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí recibió atención de urgencia, pero falleció durante la madrugada del domingo. Los reportes preliminares señalaron que el paciente habría ingresado con un cuadro clínico que apuntaba a una posible sobredosis. Sin embargo, esta hipótesis no constituye una causa de muerte confirmada. Las autoridades deberán establecer qué provocó la emergencia mediante los procedimientos medicolegales correspondientes.

Organismos judiciales realizaron la inspección técnica del cuerpo y adelantan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. también deberán gestionarse los procedimientos correspondientes para la repatriación del cuerpo a Costa Rica.

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Para la segunda jornada, el evento anunció presentaciones desde las 3:00 p.m. hasta la madrugada del lunes, distribuidas en cinco escenarios. La organización esperaba recibir cerca de 50.000 asistentes durante los dos días, según reportes previos. Mientras continúa la programación del festival, las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas exactas de la muerte del ciudadano costarricense.