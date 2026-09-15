El vehículo era operado por Blanco y Negro Masivo y cubría la ruta E37, que conecta diferentes sectores del norte y sur de la ciudad. La emergencia generó alarma entre quienes se encontraban en la zona, debido a las…

Un bus articulado del MÍO se incendió en inmediaciones de la Iglesia La Ermita, en el centro de Cali, mientras prestaba el servicio de transporte público. El conductor evacuó de inmediato a los pasajeros, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

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Bus del MÍO se incendió cerca de La Ermita en Cali; pasajeros fueron evacuados

El vehículo era operado por Blanco y Negro Masivo y cubría la ruta E37, que conecta diferentes sectores del norte y sur de la ciudad. La emergencia generó alarma entre quienes se encontraban en la zona, debido a las llamas y la columna de humo que se pudo observar en el sector.

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Bomberos controló la emergencia

Tras conocerse el incendio, se activaron los protocolos de atención del sistema de transporte y al lugar llegaron uniformados de la Policía y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros vehículos o estructuras ubicadas en las inmediaciones.

#MIOReporte

Bus artículado del Mio se incendio 🥺🥺🧯 en el centro de cali#CaliCiudadEuropea pic.twitter.com/Ysex6I4mtm — MIO Usuarios🚌 (@MIOusuarios) September 14, 2026

La emergencia también generó afectaciones en la movilidad, debido a que el incendio se presentó en un sector de alta circulación vehicular y peatonal, en pleno centro de la ciudad. Una vez controlada la situación, el articulado fue retirado del lugar con ayuda de una grúa para facilitar la recuperación de la zona.

Investigan qué provocó el incendio

Una de las hipótesis que se analiza de manera preliminar apunta a una posible falla eléctrica relacionada con la batería del vehículo. También se revisa si pudo existir alguna intervención sobre las conexiones, aunque estos aspectos todavía hacen parte de la investigación.

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Metro Cali señaló que en ocasiones anteriores algunos buses han sido afectados por el robo o intento de robo de componentes de cableado. Sin embargo, este antecedente no permite establecer que esa haya sido la causa del incendio. La causa exacta será determinada a partir de la evaluación técnica de Bomberos y de la investigación interna adelantada por Metro Cali.