Cerraron la avenida Regional en Envigado por balacera que dejó un herido

La emergencia ocurrió en horas de la mañana y generó una congestión de más de tres kilómetros, lo que afectó la movilidad entre Envigado, Sabaneta y La Estrella.

Un tiroteo en la avenida Regional generó un cierre temporal de la calzada oriental de este corredor, a la altura del centro comercial Viva Envigado. El hecho se presentó en medio de una persecución policial relacionada con el hurto de dos motocicletas y dejó a un menor de edad de 17 años herido.

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De acuerdo con la Policía del Valle del Aburrá, todo comenzó con el hurto de una motocicleta en Sabaneta y otra en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. A partir del seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad, las autoridades desplegaron un plan candado para ubicar a los responsables.

Los uniformados localizaron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que empujaban otro de los vehículos que habría sido hurtado, «se ubicaron en la avenida Regional a los dos implicados y mediante la modalidad conocida como «taconeo», empujaban otro de los vehículos que presuntamente habían hurtado», indicó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Durante la persecución se produjo un cruce de disparos. En medio del procedimiento, el joven de 17 años, quien iba como parrillero recibió una herida en la espalda y cayó de la motocicleta. El conductor, entre tanto, continuó la huida hacia el norte del Valle de Aburrá.

Un capturado y un arma incautada

Los uniformados suspendieron la persecución para auxiliar al menor de edad herido, quien fue trasladado en un vehículo de la institución a la Clínica Antioquia, en Itagüí. Según el reporte conocido, permanece en estado crítico y cuenta con acompañamiento policial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Con apoyo de las cámaras de seguridad, las autoridades continuaron el seguimiento del otro implicado y lograron capturarlo. Se trata de un joven de 18 años, quien, según el reporte policial, registra antecedentes por violencia contra servidor público.

En el lugar donde ocurrió el enfrentamiento también fue encontrada un arma de fuego, ubicada a pocos metros del joven lesionado. El elemento fue incautado y quedó a disposición de la investigación. Las dos motocicletas involucradas en el hurto fueron recuperadas y serán devueltas a sus propietarios.

¿Por qué cerraron la avenida Regional?

El procedimiento policial obligó a cerrar la calzada oriental de la avenida Regional, en inmediaciones de la carrera 49 con calle 37 sur, frente a Viva Envigado. La vía permaneció cerrada durante aproximadamente dos horas mientras agentes de la SIJÍN adelantaban la inspección judicial, recolectando evidencias y verificaban las cámaras de seguridad de la zona.

Durante el cierre, los conductores fueron desviados hacia la vía de servicio y la avenida Las Vegas. La medida generó una congestión que superó los tres kilómetros y afectó principalmente a quienes se movilizaban desde los municipios del sur del Valle de Aburrá hacia Medellín.

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Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias exactas del cruce de disparos y determinar las responsabilidades de los involucrados. Los implicados deberán responder, según el reporte policial, por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.