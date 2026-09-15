Cali habilita seis puntos para denunciar alzas en arriendos y materiales tras el terremoto

La estrategia está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia y busca acercar la…

Las alzas en arriendos en Cali se convirtieron en una preocupación para algunas familias que tuvieron que abandonar sus viviendas después del terremoto del pasado 10 de agosto. Ante las denuncias de posibles incrementos en los cánones y en los precios de materiales de construcción, la Alcaldía habilitó seis puntos de atención en sectores afectados por la emergencia.

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La estrategia está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia y busca acercar la orientación jurídica y la recepción de reportes a las zonas donde se concentran familias damnificadas. En estos puntos también se brinda asesoría sobre propiedad horizontal y protección al consumidor.

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¿Dónde están los seis puntos de atención?

Las carpas fueron instaladas en Capri, Cámbulos, Tequendama, Nueva Tequendama, Cuarto de Legua y San Fernando, sectores que registraron mayores afectaciones por el terremoto y donde actualmente se adelantan procesos de reparación y recuperación.

En estos lugares, los ciudadanos pueden recibir orientación sobre situaciones relacionadas con sus contratos de arrendamiento, reportar posibles variaciones injustificadas de precios y resolver inquietudes sobre trámites de propiedad horizontal.

Además, se está prestando asistencia en la Oficina de Protección al Consumidor, ubicada en el segundo piso de la Casa de Justicia Centro, en la Avenida 2 Norte #8N, diagonal al CAM.

¿Qué se puede denunciar?

La Alcaldía pidió reportar los casos en los que ciudadanos hayan identificado variaciones de precios que consideren injustificadas después de la emergencia. Esto incluye posibles aumentos en los cánones de arrendamiento y en materiales de construcción.

Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, explicó que los ciudadanos deben entregar información concreta sobre el lugar donde se presentó el caso, «cuéntenos el caso puntual. Así como cuál es el incremento, dónde se presentó la novedad, sobre qué producto o servicio».

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Con estos datos, las autoridades pueden adelantar las verificaciones correspondientes y determinar si hay lugar a investigaciones o sanciones. En el caso de los contratos de arrendamiento vigentes, Garcés indicó que «los cánones no pueden modificarse por encima de los límites establecidos por la ley».

Atención para damnificados con problemas de arriendo

La atención no se limita a los posibles aumentos de precios. La Secretaría de Seguridad y Justicia informó que más de 150 caleños damnificados por el terremoto recibieron asesoría jurídica gratuita para resolver situaciones relacionadas con sus contratos de arrendamiento.

Entre las consultas más frecuentes están la terminación anticipada de contratos cuando una vivienda ya no puede ser habitada y las dudas sobre reparaciones locativas y eventuales descuentos del canon, según las condiciones de cada caso. Los ciudadanos también pueden presentar sus solicitudes a través del sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRSD) de la Alcaldía de Cali y adjuntar documentos o fotografías que respalden la denuncia.

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La administración distrital invitó a los afectados a conserva contratos, recibos, cotizaciones, fotografías y cualquier otro soporte que permita comparar los precios o demostrar las condiciones del caso antes y después de la emergencia.