Bus cayó por un barranco en Antioquia y dejó cuatro personas muertas

Un vehículo de transporte público que cubría la ruta entre Andes y Salgar, en el Suroeste antioqueño, sufrió un accidente cuando material desprendido de la montaña lo golpeó y lo empujó fuera de la carretera. El microbús cayó por un barranco en el sector Barroso Las Peñas, en jurisdicción de Salgar, dejando, según informes preliminares, cuatro personas muertas y tres lesionadas, una de ellas en estado crítico.

El siniestro ocurrió en la tarde de este sábado 3 de octubre de 2026. Según los reportes preliminares, el bus con capacidad para nueve personas que pertenecía a la empresa Cootrasalgar había iniciado su recorrido cerca de las 12:30 del mediodía. En medio del camino un desprendimiento de rocas de la montaña golpeó el vehículo, provocando que el conductor perdiera el control y el bus se saliera de la vía y se volcara por un abismo, cayendo al río.

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Tras el accidente, el vehículo quedó en un punto de difícil acceso en el corredor montañoso del Suroeste antioqueño, con tramos estrechos y pendientes pronunciadas, lo que complicó el trabajo de los equipos de rescate. Las primeras unidades en llegar fueron del Cuerpo de Bomberos de Salgar, con acompañamiento de personal de la estación de Policía del municipio. Entre los fallecidos estaría el conductor.

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El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Salgar asumió la coordinación de las acciones en el sitio. También intervienen el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia.

Actualmente, las autoridades continúan con las labores de verificación para precisar qué ocurrió exactamente y terminar la atención de las víctimas. El comandante de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia, Edward Mejía, aseguró que se investigará con prontitud el hecho. Hasta el momento no se han informado las identidades de los fallecidos ni de los heridos.