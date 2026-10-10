Cali avanza en la recuperación del centro con demoliciones y oferta social

La demolición fue coordinada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, luego de informar a…

La recuperación del centro de Cali avanza con intervenciones en seguridad, infraestructura y atención social en el sector de Ciudad Paraíso. Como parte de estas acciones, la Alcaldía demolió un predio ubicado en la carrera 12 entre calles 12 y 13, que funcionaba informalmente como bodega de reciclaje y representaba un riesgo de colapso.

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La demolición fue coordinada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, luego de informar a la comunidad y garantizar la suspensión segura de los servicios públicos. Según la Administración Distrital, la intervención busca reducir riesgos y recuperar espacios para los residentes, comerciantes y visitantes del sector.

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Mejoras en el entorno y atención social

La estrategia también contempla intervenciones en la malla vial, el fortalecimiento de la iluminación y una mayor frecuencia en la recolección de residuos, con el acompañamiento de Empresas Municipales de Cali (EMCALI) y distintas secretarías distritales.

Las acciones incluyen atención a habitantes de calle y acompañamiento a familias, mujeres, niños y comunidades indígenas presentes en la zona. La Administración señaló que el propósito es avanzar en la recuperación urbana sin dejar de lado las necesidades de las poblaciones vulnerables y de quienes viven y trabajan legalmente en el centro.

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La secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Juana Cataño, explicó que "la intervención busca mejorar las condiciones de vida y dignificar el territorio, donde también funcionan empresas de muebles, comercios y emprendimientos que aportan a la actividad económica de Cali".

Feria de servicios este sábado

Como parte de las actividades para acelerar la oferta institucional a la comunidad, este sábado 10 de octubre se realizará una feria se servicios entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., sobre la calle 12, en inmediaciones del búnker de la fiscalía general de la Nación.

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La jornada contará con entidades de salud públicas y privadas para la realización de trámites, un mercado campesino y espacios para emprendedores locales. También habrá información de las secretarías de Educación y Desarrollo Económico sobre becas y cupos en instituciones educativas públicas de la zona.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación de Ciudad Paraíso, con la que la Alcaldía busca mejorar el entorno urbano, fortalecer la actividad comercial y ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios institucionales en el centro de Cali.