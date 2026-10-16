Cali busca adquirir la hidroeléctrica Salvajina con un intercambio de acciones de Celsia

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Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) buscan adquirir la Central Hidroeléctrica Salvajina, ubicada en Suárez, Cauca, mediante un intercambio de activos con Celsia Colombia. La propuesta consiste en entregar el 18,06% de las acciones que la empresa pública caleña tiene en esa compañía a cambio de la totalidad de la central hidroeléctrica.
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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el gerente general de Emcali, Roger Mina, anunciaron la iniciativa el jueves 15 de octubre. Para avanzar, la Alcaldía y la empresa radicaron ante el Consejo Distrital un proyecto de acuerdo que busca autorización para enajenar la participación accionaria.
La operación todavía no está cerrada. Requiere valoraciones independientes de ambos activos, negociaciones y el cumplimiento de los procedimientos legales y corporativos. Si se completan las etapas previstas, el cierre podría darse durante el primer semestre de 2027.
¿Cómo sería el negocio entre Emcali y Celsia?
La propuesta no contempla una compra convencional mediante un pago en efectivo. Emcali entregaría su participación accionaria en Celsia Colombia y recibiría a cambio la central hidroeléctrica Salvajina. El gerente Roger Mina ha explicado que "la intención es realizar el intercambio sin recurrir a recursos adicionales del Distrito ni a un nuevo endeudamiento para financiar la adquisición. Sin embargo, las condiciones definitivas dependerán de las valoraciones y de los acuerdos que establezcan las compañías".
Esto tampoco significa que recibir la central esté libre de costos, Emcali tendría que considerar las obligaciones de operación, mantenimiento, gestión ambiental y las posibles inversiones futuras que requiera la infraestructura.
Según la administración distrital, la incorporación de la central permitiría a Emcali entrar con mayor fuerza al negocio de ingresos y reducir su exposición a las variaciones de los precios de la energía en el mercado mayorista. La empresa también plantea que contar con generación propia podría ayudar a dar mayor estabilidad a sus finanzas. No obstante, cualquier efecto sobre las tarifas de las condiciones económicas y operativas del negocio; la adquisición no garantiza por sí sola una reducción en las facturas. Para Celsia, el intercambio hace parte de una estrategia de reorganización de activos.
¿Qué falta para concretar la operación?
El Concejo de Cali deberá estudiar el proyecto presentado por la Alcaldía y Emcali. La autorización solicitada permitiría avanzar en el procedimiento de enajenación de las acciones, sujeto a las reglas de la Ley 226 de 1995, que contempla una oferta preferente para destinatarios de condiciones especiales, entre ellos trabajadores, pensionados y organizaciones solidarias.
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También será necesario establecer el valor de las acciones de Celsia y de Salvajina mediante evaluaciones independientes, negociar los términos definitivos y obtener las aprobaciones correspondientes. Además, las compañías prevén negociar acuerdos complementarios para la operación y mantenimiento de la central y para la compraventa de energía, con una duración de hasta cinco años.