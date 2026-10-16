Medellín interviene 15 pasos viales para prevenir inundaciones

Las jornadas se realizan en horario nocturno y están previstas hasta el 4 de noviembre, con el propósito de reducir las afectaciones a la movilidad mientras se adelantan…

Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. De estos, cinco ya fueron intervenidos, con trabajos de limpieza y mantenimiento en cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial.

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Las jornadas se realizan en horario nocturno y están previstas hasta el 4 de noviembre, con el propósito de reducir las afectaciones a la movilidad mientras se adelantan las labores. EL plan incluye inspecciones, limpieza de drenajes y retiro de residuos que puedan obstaculizar el paso del agua.

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¿Cuáles son los soterrados intervenidos?

Los cinco puntos atendidos en esta primera jornada son: Villanueva, en ambos sentidos; Alpujarra; Los Músicos y; Suramericana. El Distrito continuará con la intervención progresiva de los otros soterrados priorizados. Según la administración, estas jornadas se programan cada tres meses como parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura vial.

Las intervenciones incluyen limpieza y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes de drenaje, además de la recolección de residuos sólidos y el barrido manual y mecánico de las superficies. También se realiza mantenimiento de los sistemas de iluminación.

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Estas labores buscan facilitar la evacuación las aguas lluvias y reducir la posibilidad de que los residuos acumulados bloqueen los drenajes. Sin embargo, el mantenimiento preventivo no elimina por complejo el riesgo de inundaciones durante lluvias intensas. El plan se desarrolla con la participación de EPM, Emvarias, las secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos y la Policía Nacional.

El llamado a los ciudadanos

Mario Ramírez, subsecretario de Gestión Ambiental, pidió a la ciudadanía "no arrojar papeles, vasos plásticos ni otros residuos en las calles, pueden llegar a los sistemas de drenaje y provocar obstrucciones". El funcionario explicó que "los trabajos se realizan de noche para evitar contratiempos en el tránsito y preparar estos corredores ante las lluvias".

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Las intervenciones hacen parte de las medidas de prevención del riesgo del Distrito para mantener en mejores condicones los sitemas de drenaje y favorecer la movilidad en los soterrados de Medellín.