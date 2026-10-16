Festival de Cine de Cali 2026: programación, fechas y dónde ver las películas

Cali tendrá diez días de cine con la edición 18 del Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI), que se realizará del 16 al 25 de octubre en diferentes escenarios de la ciudad. La programación reúne 154 películas de 16 países, con propuestas que van desde el cine nacional e internacional hasta muestras infantiles, clásicos y producciones afro e indígenas.

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El festival contará con 64 estrenos, 77 funciones en salas y 17 proyecciones descentralizadas, con el propósito de acercar el cine a diferentes públicos y espacios de Cali. La programación también incluye competencias cinematográficas, muestras especiales y encuentros alrededor de la creación audiovisual.

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¿Dónde y qué peliculas se podrán ver?

La selección oficial incluye categorías como largometraje nacional e internacional, cortometraje nacional, ¡Qué viva la música!, Cali ciudad abierta, Vanguardias afro e indígenas, Cine sin límites y una muestra infantil, entre otras.

Las funciones se distribuirán en diferentes espacios de la ciudad. Entre los escenarios anunciados están la Cinemateca del Museo La Tertulia, el centro de ciencia, arte y tecnología YAWA, la Plazoleta de La Maceta, en San Antonio, y el Centro Cultural Brisas de Mayo. La programación completa, con los títulos seleccionados y sus respectivas categorías, se puede consultar en el sitio web oficial del festival.

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Función inaugural gratuita

Como parte de la agenda, este viernes 16 de octubre, a las 6:00 p.m., se proyectará MU-KI-RA en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, con entrada libre hasta completar el aforo. La película animada, dirigida por Estefanía Piñeres, sigue a Cleo, una niña que emprende un viaje por la selva para rescatar a su hermano menor. La historia está inspirada visual y sonoramente en la geografía del Pacífico colombiano.

La apertura también incluirá un homenaje a las brigadas de cineastas que apoyaron las labores de búsqueda y rescate después del terremoto que afectó a Cali el pasado 10 de agosto.

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Con el lema, "Cine para encontrarnos", el FICCALI invita a los caleños a consultar la programación a elegir las funciones de su interés durante los diez días del encuentro cinematográfico.