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Cali refuerza la atención de semáforos dañados con cuadrillas disponibles 24 horas

La ciudadanía podrá reportar daños a una línea telefónica y hacer seguimiento a cada caso. Para fallas críticas, la meta es que una cuadrilla llegue en máximo 60 minutos.

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Redacción Colombia
Red semafórica de Cali
Cali cuenta con 523 intersecciones semaforizadas y busca mejorar la atención de fallas mediante un esquema de mantenimiento y respuesta durante las 24 horas.
Foto: Alcaldía de Cali

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Si un semáforo se apaga o deja de funcionar en Cali, los ciudadanos podrán reportar la falla a la línea telefónica (602) 380 8957 y recibir un número de caso para hacer seguimiento. La ciudad puso en marcha un nuevo modelo de gestión de su red semafórica que contempla atención las 24 horas, mantenimiento preventivo y correctivo, y tiempos de respuesta definidos para las emergencias.

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La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, y la empresa de Recursos Tecnológicos (ENRUTA) presentaron el esquema con el que buscan coordinar la atención de daños y mejorar el seguimiento de las intervenciones en los cruces viales.

De acuerdo con el modelo, cuando se presente una falla crítica, como el apagado de todos los semáforos de una intersección, la meta es que una cuadrilla llegue al lugar en un máximo de 60 minutos. El restablecimiento del servicio tendrá una meta de hasta seis horas, según las condiciones y la clasificación del caso.

Para atender los reportes, el esquema dispone de 12 cuadrillas, 26 técnicos en campo y dos supervisores. Cuatro estarán destinadas al mantenimiento y la atención de emergencias las 24 horas, mientras que las demás cubrirán especialidades técnicas. La operación contará con siete vehículos, entre camionetas, motocicletas y un carro canasta, equipados con GPS para apoyar el seguimiento de los equipos desplegados en la ciudad.

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¿Qué sectores tendrán prioridad?

En la primera fase se proyecta intervenir 15 intersecciones críticas, que serán seleccionadas por la Secretaría de Movilidad con criterios como el riesgo de siniestros viales, la obsolescencia de los equipos y la importancia de los corredores para el transporte masivo. El proyecto tiene un valor aproximado de COP 23.743 millones. Los recursos se destinarán a repuestos, materiales, mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico de la red y coordinación técnica de las intervenciones.

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La administración también prevé medir mensualmente indicadores como la disponibilidad de los semáforos, los tiempos de reparación y el cumplimiento de los plazos de atención. Las 25 intersecciones del sistema de semaforización inteligente tienen un esquema contractual diferente y no están incluidas en el mantenimiento general anunciado.

Con este modelo, la ciudad busca centralizar la atención de las fallas y contar con información verificable sobre los daños, las reparaciones y el funcionamiento de su infraestructura semafórica.

Por Redacción Colombia

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