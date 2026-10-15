Capturan en Santander a hombre señalado de abusar sexualmente de tres niñas

De acuerdo con la Policía de Santander, el caso se conoció el pasado 6 de octubre, cuando las autoridades recibieron una denuncia que dio inicio a las labores investigativas. La investigación…

Un hombre de 44 años fue capturado en Sabana de Torres, Santander, señalado de presuntos delitos sexuales contra tres niñas de 2,6 y 8 años. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

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De acuerdo con la Policía de Santander, el caso se conoció el pasado 6 de octubre, cuando las autoridades recibieron una denuncia que dio inicio a las labores investigativas. La investigación se adelantó en coordinación con la fiscalía general de la Nación y con apoyo del Ejército Nacional.

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Según la información oficial, unidades de Investigación Criminal, inteligencia Policial y Protección recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron obtener una orden judicial de captura en menos de 72 horas desde la activación de la investigación. El procedimiento se realizó en vía pública del casco urbano de Sabana de Torres. Las primeras indagaciones señalan que los presuntos hechos habrían ocurrido durante aproximadamente un año y que el señalado habría aprovechado la cercanía con el entorno familiar de las niñas.

Por tratarse de un caso que involucra a menores de edad, se reserva cualquier información que pueda permitir su identificación. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del señalado.

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¿Qué delitos le imputan al capturado?

El hombre es investigado por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. La medida de aseguramiento en centro carcelario implica que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso, pero no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.

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El comandante de Departamento de Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integralidad de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades recordaron que los posibles casos de violencia o vulneración de derechos pueden reportarse a través de la línea 123 de la Policía Nacional y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).