Riña en cárcel de Buenaventura dejó un recluso muerto y otro con graves quemaduras

Un interno de la cárcel de Buenaventura, Valle del Cauca, murió en la Clínica Santa Sofía tras sufrir graves quemaduras durante una riña con otra persona privada de la libertad. El enfrentamiento ocurrió en el patio uno del establecimiento penitenciario y también dejó a otro recluso con lesiones de gravedad y a un dragoneante afectado por inhalación de humo.

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La secretaria de Gobierno Distrital, María Liliana Vivas, confirmó el fallecimiento y explicó que, "según los reportes preliminares de la Policía Nacional, uno de los involucrados habría prendido fuego al otro durante la confrontación".

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De acuerdo con la funcionaria, todavía no se han establecido las causas exactas del enfrentamiento. Entre las hipótesis iniciales figura una posible disputa por un teléfono celular, pero esa versión no ha sido confirmada. En medio de la emergencia, los dos internos fueron trasladados a la Clínica Sana Sofía. Uno de ellos murió debido a la gravedad de las quemaduras, mientras que el otro permanece bajo atención médica, según los reportes conocidos sobre el caso.

Información preliminar difundida sobre el hecho señala que los reclusos habrían sufrido quemaduras en el 96% y el 92% de sus cuerpos, respectivamente. Estas cifras deberán ser corroboradas por las autoridades de salud. El dragoneante afectado recibió lesiones asociadas a la inhalación de humo. Las autoridades deberán establecer cómo se produjo la emergencia y cuál fue la secuencia de los hechos dentro del patio.

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Vivas señaló que las medidas de seguridad y control al interior del establecimiento penitenciario corresponden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por tratarse de una entidad del orden Nacional.

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No obstante, indicó que la Policía Nacional brindó acompañamiento cuando la dirección de la cárcel solicitó apoyo durante la emergencia. "Estas medidas las tiene que tomas directamente el INPEC; ellos son de nivel nacional. Pero igualmente, nosotros, a través de la Policía Nacional, les hemos prestado toda la colaboración", afirmó la secretaria de Gobierno.

Las autoridades deberán esclarecer el origen de la confrontación y determinar las responsabilidades por la muerte del interno y las lesiones de las otras personas afectadas.