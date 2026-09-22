Cali vive la Semana de la Movilidad Sostenible; conozca de qué se trata

Cali vive la "Semana de la Movilidad Sostenible" desde el domingo 20 de septiembre al domingo 27 de septiembre de 2026. Durante ocho días ofrece una programación enfocada en incentivar la cultura de movilidad segura, incluyente y sostenible, que permita a los caleños y sus vistantes cuestionarse cómo transitan la ciudad. Además, busca promover el uso del espacio público de manera compartida, priorizando la seguridad de los peatones.

La apuesta de la Administración Distrital es que más personas opten por caminar, usar la bicicleta o tomar el transporte público, de modo que disminuya el uso del carro particular y, con ello, los gases contaminantes, el ruido y los trancones que afectan a la ciudad. El subsecretario de Movilidad Sostenible, Carlos Alberto Santacoloma, explicó: "la movilidad sostenible no es solamente una forma diferente de desplazarnos: es una oportunidad para construir una Cali donde podamos compartir el espacio público con mayor respeto y seguridad. Durante esta semana, queremos acercarnos a la ciudadanía, escucharla y, especialmente, generar procesos pedagógicos, que permitan transformar comportamientos y fortalecer una cultura de movilidad responsable y activa".

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Santacoloma agregó que el objetivo es que cada persona entienda el peso de sus decisiones al movilizarse, que "tienen un impacto en nuestra ciudad. Caminar, utilizar la bicicleta o acceder al transporte público, son alternativas que debemos seguir fortaleciendo; pero también necesitamos respeto entre todos los actores de la vía y un compromiso colectivo con el espacio público".

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La agenda combina cuatro tipos de actividades: aulas móviles que se instalan en puntos estratégicos de la ciudad, operativos pedagógicos para desestimular la invasión de andenes y ciclorrutas, pistas de habilidades y jornadas dirigidas específicamente a ciclistas.

La semana arrancó el domingo en la Estación Torres de Comfandi y continuó el lunes con un operativo en la carrera 8. Todavía se desarrollarán seis jornadas más: una actividad para ciclistas deportivos en el sur, el miércoles se entregarán bicicletas y elementos de protección a mujeres cuidadoras, el jueves habrá instalación de reflectivos en el corredor verde, el viernes un nuevo operativo en la calle 44, el sábado una pista de habilidades en Puerto Mallarino y el domingo cierran las actividades en Los Andes y Cristo Rey.

Esta programación se enmarca en una estrategia con la que la Administración Distrital busca consolidar una movilidad activa y acercar a la ciudadanía a los programas que ya operan en la ciudad como Pasos Seguros, Enruta y Cuidarte. Según la Secretaría de Movilidad, avanzar hacia ese modelo no depende solo de la infraestructura ni de la oferta de transporte, requiere que quienes transitan por la ciudad asuman comportamientos responsables frente al espacio público y frente a los demás usuarios, en especial los más vulnerables, como peatones y ciclistas.