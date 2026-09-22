Campesino murió mientras ayudaba a controlar un incendio forestal en Ibagué

Carlos Eduardo Mosquera, un hombre de 73 años, murió durante un incendio forestal en la vereda Morrochusco, del corregimiento de Coello Cocora, en zona rural de Ibagué. Esta sería la primera muerte asociada a los incendios que se han registrado en el municipio. El hombre era conocido por vecinos y allegados como "El Indio", vivía hace 20 años en una finca del sector y, según su familia, cuando empezó la emergencia por el fuego salió de la vivienda para ayudar con el control de las llamas.

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Felipe Duarte, hijastro de Mosquera, relató que iba de regreso a su casa desde Ibagué cuando le avisaron del incendio, al llegar a su vivienda se sumó a las labores para contener el fuego y buscaba al campesino, pues no lo encontró en su casa. Horas después lo hallaron sin vida en un punto cercano al área afectada. Aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento aún se investigan, una de las hipótesis es que Mosquera habría caído al intentar moverse por el terreno y habría inhalado humo. Además, según las autoridades, el hombre tenía dificultades para desplazarse por una limitación en las piernas.

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El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Humberto Leal, confirmó el fallecimiento y agregó que "el incendio fue controlado por los bomberos finalizando en horas de la tarde. El hecho fue reportado a las autoridades para que realizaran el levantamiento del cuerpo de esta persona que tenía una condición de movilidad reducida”.

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Mosquera era un comerciante reconocido en la Plaza de la 21, la principal central de abastos de Ibagué, en el sector agrario de la ciudad. El hombre se dedicaba a cuidar su finca y cultivar yuca. Albeiro Mora, líder de la plaza, precisó que fue uno de los fundadores de Asoagraria, la bodega donde los campesinos de Ibagué venden sus productos.

La Alcaldía de Ibagué expresó su solidaridad con los familiares del campesino y anunció que les brindará acompañamiento. Al mismo tiempo, pidió a los ciudadanos que se suman como voluntarios a la atención de incendios forestales que tengan precaución a la hora de participar en las labores de contención, pues sin la formación y el equipo adecuado se exponen a riesgos graves.