Operario de Emvarias murió arrollado por el camión de basura en Medellín

Jonatan Ocampo García, un operario de recolección de basuras de Emvarias (Empresas Varias de Medellín, encargada del servicio de aseo y gestión de residuos), murió en la vereda El Uvito, del corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de la ciudad. El trabajador cayó del vehículo recolector que cumplía su ruta y las ruedas traseras le pasaron por encima. El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 a.m. en la calle 70 con carrera 153. Debido a la magnitud del accidente y la gravedad de las lesiones, Ocampo murió inmediatamente en el…

Jonatan Ocampo García, un operario de recolección de basuras de Emvarias (Empresas Varias de Medellín, encargada del servicio de aseo y gestión de residuos), murió en la vereda El Uvito, del corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de la ciudad. El trabajador cayó del vehículo recolector que cumplía su ruta y las ruedas traseras le pasaron por encima. El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 a.m. en la calle 70 con carrera 153. Debido a la magnitud del accidente y la gravedad de las lesiones, Ocampo murió inmediatamente en el lugar.

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Una grabación de una cámara de seguridad del sector fue difundida en redes sociales y permite ver la secuencia de lo sucedido: el operario intentó subirse a una de las escaleras laterales del camión mientras este avanzaba, pero perdió el apoyo y cayó a la calle, justo en la trayectoria de las llantas. El vehículo siguió avanzando unos metros más hasta que otro de los trabajadores le pidió al conductor que frenara y le advirtió lo que había pasado. Cuando sus compañeros llegaron hasta él, el trabajador ya no tenía signos vitales.

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Agentes de Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad cerraron la vía de acceso a la vereda donde sucedió el accidente por más de dos horas mientras adelantaban la inspección del cuerpo y la recolección de evidencias para establecer las circunstancias del accidente.

Ocampo hacía parte del programa de gestión de aseo de la ciudad y, según Emvarias, estaba vinculado a través de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad que presta el servicio de recolección a la empresa mediante un convenio: "desde Emvarias Grupo EPM lamentamos profundamente el fallecimiento de Jonatan Ocampo García, joven operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad que presta sus servicios a Emvarias".

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Lamentamos profundamente el fallecimiento de un operario de la Fundación Universidad de Antioquia, que presta sus servicios a Emvarias, ocurrido hoy durante el desarrollo de las labores de aseo en la ciudad.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares,… pic.twitter.com/LGxUNdMFDj — Emvarias Grupo EPM (@Emvarias) September 21, 2026

El alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció a tráves de una publicación en su cuenta de X: "lamento profundamente el fallecimiento de Jonatan Ocampo García, un joven operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, quien prestaba sus servicios a Emvarias, como empresa aliada. A sus familiares, amigos y compañeros de trabajo les envío un abrazo y toda mi solidaridad en este momento de profundo dolor".

Un accidente similar ocurrió en Medellín el 5 de noviembre de 2024, en El Poblado, cuando un camión recolector que hacía una maniobra en reversa atropelló a Jhon Esneider Tabares Bedoya, un operario de 26 años que llevaba un año en la compañía. Emvarias informó que brindó apoyo psicológico y social a su familia.