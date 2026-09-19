Comenzó la demolición de edificios en riesgo en Cali; así avanza el proceso

"Una parte muy dolorosa de la reconstrucción de Cali es identificar y demoler los edificios que ya no tienen arreglo. Ya iniciamos ese proceso, tenemos los primeros 16 (…). En los próximos días…

La alcaldía de Cali comenzó en la tarde del pasado viernes 18 de septiembre la demolición de los primeros 16 edificios que quedaron en alto riesgo tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó más de un centenar de muertos en la ciudad, así como 548 edificaciones inhabitables.

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"Una parte muy dolorosa de la reconstrucción de Cali es identificar y demoler los edificios que ya no tienen arreglo. Ya iniciamos ese proceso, tenemos los primeros 16 (…). En los próximos días empezaremos a ver ese fenómeno en distintos puntos de la ciudad. Decirles a los caleños que esto va a ser algo muy duro, pero aquí estamos y estamos trabajando de la forma más rápida y posible para la demolición, la recuperación y reconstrucción", señaló el alcalde Alejandro Eder.

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El proceso inició en dos lugares: el Conjunto Guadalupe y el antiguo Motel Molino Rojo. En el primero, los trabajos se tardarán por lo menos un mes debido a la magnitud de la estructura. El conjunto contaba con 48 apartamentos en los que vivían alrededor de 211 personas.

Ya iniciamos la demolición de los primeros 16 edificios que no tienen posibilidad de recuperación tras el terremoto.



En Cuarto de Legua demolimos uno y hoy avanzamos con el Conjunto Residencial Guadalupe y el Motel Molino Rojo. En los próximos días, llegaremos a otros puntos de… pic.twitter.com/XnbTTORAIM — Alejandro Eder (@alejoeder) September 18, 2026

“Esperamos tenerlo demolido aproximadamente en tres a cuatro semanas por la magnitud o por lo grande que tiene este conjunto. Es importante que la gente, la ciudadanía, esté tranquila. Hemos realizado los PMU y todas las atenciones integrales que requiere una demolición”, explicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Adicionalmente, los trabajos no solo consisten en derribar las edificaciones, sino también en nivelar el suelo y retirar los escombros, por lo que se dispusieron dos máquinas en el lugar para realizar ambos procesos a la par, así como las autoridades activaron planes de riesgo sobre vías y andenes.

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En el caso del antiguo motel Molino Rojo, se anunciaron cierres sobre la calle 10, donde se encuentra el edificio, mientras la maquinaria amarilla realiza las intervenciones al edificio. Por los trabajos, se restringió el paso de los carros sobre el carril sur-norte, que deben tomar un desvío por la autopista con 39, mientras que a los peatones se les recomienda transitar con precaución por la zona.

“Es importante que la ciudadanía esté tranquila. Hemos realizado todas las atenciones integrales que requiere una demolición. Se harán de manera respetuosa, ordenada, cumpliendo todos los protocolos establecidos por la ley y por el Concejo Distrital”, añadió Peñuela.

Según el alcalde Eder, ya se hizo la demolición de una edificación en el barrio Cuarto de Legua y en los próximos días continuará el proceso con las 14 identificadas que faltan de esta tanda, por lo que se ha pedido la comprensión ciudadana.

El terremoto del 10 de agosto dejó en Cali 315 viviendas con afectaciones, 548 no habitables y 321 con uso restringido, además de 24 edificaciones colapsadas durante el sismo.