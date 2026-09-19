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Capturaron al acusado de asesinar a la suegra de Pipe Calderón

Alias "Nea Arias" fue deportado de Panamá. El sujeto habría sido el que disparó contra María del Pilar Zea Cobo, el pasado 8 de mayo, en el barrio El Poblado de Medellín.

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Redacción Colombia
19 de septiembre de 2026 – 02:26 p. m.
Acusado asesinato María del Pilar Zea Cobo
Felipe Arias Lerolle debe responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Foto: Fiscalía

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Las autoridades confirmaron que ya fue judicializado Felipe Arias Lerolle, alias "Nea Arias", el hombre que es acusado de haber sido el autor material del asesinato de María del Pilar Zea, la suegra de Pipe Calderón, que fue atacada por un sicario en el parqueadero de un centro comercial de El Poblado, en Medellín.

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El hombre fue expulsado de Panamá, a donde huyó tras ser buscado por las autoridades colombianas. Su captura se materializó al llegar al aeropuerto José María Córdova de Medellín, donde intentó pasar inadvertido, pero fue identificado por Migración, debido a que tenía una circular roja de Interpol. Posteriormente, fue presentado ante un juez e imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El asesinato

Sobre el asesinato de Zea, de 41 años, que se registró el pasado 8 de mayo, la Fiscalía señaló que "de acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), el procesado habría ingresado (el día del crimen) al vehículo de alta gama en el que se movilizaba la víctima, suegra de un cantante urbano, y la atacó con arma de fuego, causándole la muerte".

El crimen se registró sobre las 8:00 p.m. dentro de la camioneta Toyota TX Land Cruiser, en la que Zea se movilizaba con su novio, el DJ y caballista Fredy Toro Hincapié. Primeras versiones indicaban que la mujer tenía previsto reunirse con Arias Lerolle, por lo que cuando él llegó al parqueadero, le pidió a su pareja ir a comprar unas bebidas dentro del centro comercial.

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Al regresar, Toro encontró a la mujer en el vehículo con dos impactos de bala que, al parecer, le habrían propinado con un arma con silenciador. Del lugar ya se había ido Arias Lerolle.

Sobre María del Pilar Zea se conoce que la justicia de Estados Unidos la venía investigando desde 2022 por presuntas relaciones con el Clan del Golfo y el envío de droga a Centroamérica. En el marco de este proceso, habría decidido aportar información a la DEA. Las motivaciones del crimen aún no se conocen.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, alias "Nea Arias" no aceptó los cargos. No obstante, el juez ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso por el asesinato.

Por Redacción Colombia

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