¿Cómo funcionará esta semana el pico y placa en Cali?

La Secretaría de Movilidad de Cali mantendrá el horario de restricción entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

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La alcaldía de Cali anunció que mantendrá las medidas excepcionales que decretó desde la semana pasada con respecto a la implementación del pico y placa para mantener despejados los corredores viales y facilitar la movilidad de los cuerpos de socorro que atienden las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El denominado pico y placa solidario se aplica en el mismo horario que el ordinario, entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., para todo tipo de vehículos, incluidos los híbridos y eléctricos, debido a que se trata de una medida extraordinaria que prioriza la atención de la emergencia.

“Nos ha permitido reducir el flujo vehicular, especialmente en las zonas más afectadas, para facilitar la remoción de escombros, el ingreso y desplazamiento de maquinaria pesada y de los organismos de emergencia, y disminuir la circulación en sectores donde aún existen estructuras en riesgo”, explicó la secretaría de Movilidad de Cali.

Rotación del pico y placa en Cali

Por ello, esta semana se mantendrá la restricción de números pares e impares por días que se aplicará de la siguiente manera:

Martes 18 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Miércoles 19 de agosto: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Jueves 20 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Viernes 21 de agosto: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado 22 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

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La alcaldía recordó que la inclusión del sábado en el pico y placa responde a la magnitud de la emergencia, así como resaltó que se trata de una medida temporal y extraordinaria que no modifica el régimen ordinario del pico y placa.

“Se mantiene el régimen de excepciones vigente, sin perjuicio de que las autoridades de tránsito puedan ampliarlo de acuerdo con la evolución de la emergencia y las necesidades operativas”, añadió la alcaldía.

Por último pidieron a los viajeros planificar sus viajes y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali.