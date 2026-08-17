Capturan al hombre que provocó incendio en Las Palmas, en Medellín

Imagen del video de redes sociales en el que ciudadanos registraron el incendio forestal en la vía Las Palmas, Medellín. Foto: Redes sociales

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Un hombre fue capturado y posteriormente enviado a prisión tras ser señalado de provocar de manera intencional el incendio forestal registrado el sábado 15 de agosto, en la avenida Las Palmas, en Medellín. El sistema de videovigilancia de la ciudad ayudó a identificarlo y ubicarlo pocos minutos después de que se originara el fuego.

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La emergencia se reportó al mediodía en una zona de vegetación cercana al retorno 2 de la avenida Las Palmas, uno de los corredores que comunica a Medellín con el Oriente antioqueño. Hasta el lugar se desplazaron dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), que controlaron las llamas y luego adelantaron labores de enfriamiento para descartar que se reactivara.

De acuerdo con las autoridades, cerca de 3,5 hectáreas de un lote perteneciente al Distrito resultaron afectadas, además, el humo obligó a evacuar de manera preventiva a Tierra Grata, una urbanización cercana, y dos trabajadores de una construcción del sector presentaron afectaciones por inhalación.

Mientras los bomberos atendían la emergencia, las cámaras permitieron hacer seguimiento al hombre que habría iniciado el fuego. Con esas imágenes, la Policía Nacional, en articulación con el Distrito de Medellín, logró capturarlo a los pocos minutos. El hombre fue indentificado como Wilder Ariel Jiménez.

El domingo 16 de agosto, se hizo la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía imputó el delito de daños en los recursos naturales y ecocidio: “por solicitud de la Fiscalía, y de nosotros como víctimas, un juez ordenó su privación de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación. Podrá enfrentar hasta 13 años de cárcel”, señaló Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

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Según la versión de Jiménez, el incendio fue un accidente que se dio en medio de la quema de cables para extraer el cobre y venderlo, pero los fuertes vientos desviaron el fuego y las llamas se propagaron sin control.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, precisó que la administración interpuso la denuncia y acompaña la judicialización. “No podemos tolerar la irresponsabilidad de nadie que pone en riesgo a nuestra gente y a nuestro medio ambiente. Menos cuando en plena época de tragedia y del fenómeno de El Niño tenemos las capacidades de nuestros bomberos a tope”, manifestó el secretario.