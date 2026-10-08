¿Cómo van las obras de recuperación de la vía al mar en Cali?

La Secretaría de Infraestructura de Cali avanza en el proyecto de recuperación de la vía al mar con la intervención de 6,4 kilómetros lineales (12,4 kilómetros carril) en el tramo comprendido entre La Portada y el retén forestal. Cuatro cuadrillas trabajan día y noche en la obra; dos se encargan de la pavimentación y el otro par al fresado, es decir, la eliminación del antiguo pavimento.

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Los trabajos arrancaron la noche del 7 de septiembre de 2026, según el cronograma inicial de la alcaldía, deben concluir en los próximos días. El corredor es clave para quienes se desplazan hacia El Saladito, el kilómetro 18 y los demás sectores rurales del occidente de la ciudad.

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Juan Guillermo Martínez Valencia, arquitecto de la Secretaría de Infraestructura, explicó que “el primer tramo, desde la iglesia San Ignacio de Loyola hasta el Retén Forestal, tiene 2,6 km y ya cuenta con la totalidad de los trabajos de mantenimiento realizados mediante bacheo. Ahora nos encontramos en el tramo dos, que va desde la iglesia San Ignacio de Loyola hasta La Portada, donde realizamos recarpeteo y reposición de toda la carpeta asfáltica a lo largo de 3,6 km”.

Para garantizar que la obra se desarrolle, se está implementando el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con cierres parciales en la vía por medio de varios “pare y siga” para mitigar las consecuencias en el tránsito de la zona y las consecuencias en la comunidad del sector.

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Los cierres son más extensos en el segundo tramo, donde pueden alcanzar hasta 500 metros, mientras que en el primero se limitaban a segmentos cercanos a los 30 metros. Como alternativa para el tránsito liviano, las autoridades habilitaron la avenida 5 Oeste como ruta principal, además de corredores rurales como La Castilla, Cristo Rey y Las Maldivas.

El secretario de Movilidad del Valle, Iván Camilo Arboleda Marín, advirtió que los plazos de ejecución podrían modificarse dependiendo de las condiciones climáticas.