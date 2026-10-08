Conozca los cierres viales y el horario especial del metro en Medellín para el fin de semana

Debido al montaje y desarrollo del festival de música electrónica EDC (Electric Daisy Carnival), que ocurre el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Complejo Deportivo…

Entre el jueves 8 de octubre y el martes 13 de octubre de 2026, la Secretaría de Movilidad de Medellín implementará diversos cierres y modificaciones viales en la ciudad para la realización de eventos culturales programados en distintas zonas de Medellín durante el fin de semana.

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Debido al montaje y desarrollo del festival de música electrónica EDC (Electric Daisy Carnival), que ocurre el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, habrá cierres viales permanentes desde las 10:00 p.m. del jueves 8 de octubre hasta el lunes 12 de octubre a las 2:00 p.m. en la carrera 70 entre las calles 49 B y 48; en la calle 48 (avenida Pichincha) entre carreras 70 y 73; y la carrera 72 entre la calle 48 y la carrera 74. También, cada día habrá cierre parcial de un carril en la calle 50 (avenida Colombia), calzada sur en sentido occidente–oriente, entre las carreras 70 y 73, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. Permanecerán habilitadas las carreras 73 y 74.

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La Alcaldía de Medellín resaltó que la ciclovía del estadio programada para el fin de semana del 10 y 11 de octubre fue cancelada.

Finalmente para este evento, la Secretaría de Movilidad añadió que "para facilitar la salida de los asistentes, habrá dos acopios seguros de taxis: uno sobre la carrera 70, a la altura de la estación Estadio, y otro en la avenida Centenario, a la altura del Obelisco".

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Mientras tanto, el Encuentro de la Identidad y la Diversidad Cultural San Pacho en Medellín ocurrirá el sábado 10 de octubre, por esto habrá cierres viales por el montaje y desmontaje entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m. del mismo día y el evento inciará con un desfile de 12:00 m. a 4:00 p.m. con salida desde La Playa, a la altura de la carrera 40, sector del Teatro Pablo Tobón Uribe, y llegada al Parque de las Luces.

El montaje, desarrollo y desmontaje del Encuentro Culturas y Tradiciones – Fiesta de la Raza producirá cierres totales de la carrera 80 entre la calle 104 B y la carrera 78 a partir de las 9:00 p.m. del jueves 8 de octubre hasta las 5:00 a.m. del martes 13 de octubre.

Por su parte, el Metro de Medellín anunció que extenderá el horario de funcionamiento de las líneas A y B durante el fin de semana por los eventos musicales Electric Daisy Carnival (EDC) y el Festival Internacional Altavoz para facilitar la llegada y salida de los asistentes: el domingo 11 de octubre y el lunes festivo 12 de octubre los trenes funcionarán hastas las 11:30 p.m., aunque de 10:50 p.m. a 11:30 p.m. solo habrá ingreso por la estación Universidad. El servicio iniciará una hora y media antes de lo habitual, a las 3:30 a.m., habilitado el ingreso solamente por la estación Estadio.

Es importante aclarar que la salida durante esta operación especial solamente está permitida por las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Floresta y San Javier.