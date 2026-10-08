Rescatan en la Terminal de Cali un hombre mexicano que llevaba cinco días secuestrado

En la Terminal de Transportes de Cali, el GAULA militar Valle (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) rescató a un hombre mexicano que había sido secuestrado el viernes 2 de octubre de 2026. Los responsables, que pertenecerían a un grupo delincuencial organizado, pedían 10.000 dólares por su liberación.

La víctima habría sido interceptada en inmediaciones del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira minutos después de su llegada a la ciudad. Según información preliminar, el hombre se dedicaba al comercio de café y había viajado al Valle del Cauca por negocios relacionados al producto.

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Después de la exigencia del dinero, las autoridades establecieron una operación para su rescate y las tropas del GAULA hicieron presión en la terminal, lugar donde supuestamente se haría la entrega del monto solicitado. El reporte militar precisa que, tras varias operaciones de presión, los captores optaron por dejarlo en libertad. Tras su rescate, el hombre recibió atención médica y fue trasladado a las instalaciones del GAULA militar, desde donde se comunicó con su familia para confirmar que había sido liberado y donde se dio inicio a las diligencias judiciales del caso.

No es el único rescate que el GAULA ha concretado en la región este año, pues en junio, un comerciante que llevaba tres días retenido en una vivienda abandonada de el sector conocido como Haití, en la comuna 15 de Cali, fue liberado en un operativo que dejó cuatro capturados. En ese caso los secuestradores exigían 200 millones de pesos y enviaban grabaciones en las que obligaban a la víctima a pedirle dinero a su familia para acelerar el pago.

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Finalmente, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para determinar si efectivamente existe una estructura delincuencial tras el secuestro, identificar a los responsables correspondientes y esclarecer cómo sucedió la ubicación y secuestro del ciudadano mexicano, así como lo sucedido durante los cinco días que permaneció en cautiverio.