Conciertos gratis en Cali: Filarmónica lleva música a barrios, colegios e iglesias

La propuesta nació después del terremoto del 10 de agosto, cuando la agrupación decidió trasladar parte de sus conciertos fuera de los escenarios habituales para encontrarse con las comunidades….

La música seguirá llegando a diferentes sectores de Cali durante las próximas semanas. La Orquesta Filarmónica de Cali mantiene los «Conciertos por la Esperanza», una iniciativa que lleva presentaciones gratuitas a iglesias, colegios y espacios comunitarios de la ciudad.

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La propuesta nació después del terremoto del 10 de agosto, cuando la agrupación decidió trasladar parte de sus conciertos fuera de los escenarios habituales para encontrarse con las comunidades. Bajo el mensaje «La música nos une», la Filarmónica ha recorrido durante agosto y septiembre distintos sectores de Cali con una programación de entrada libre.

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La iniciativa busca que la música sea un espacio de encuentro para las comunidades que vivieron los días posteriores al sismo. Por eso, las presentaciones han llegado a lugares cotidianos como parroquias e instituciones educativas, además de escenarios públicos.

La música continuará recorriendo Cali

Durante las primeras semanas de septiembre, los «Conciertos por la Esperanza» ya pasaron por espacios como la parroquia Corpus Christi, el Santuario Niño Jesús de Praga, el Colegio Lacordaire y el Parque de la Biodiversidad.

Pero la programación no termina allí. La Orquesta Filarmónica de Cali tiene nuevas presentaciones previstas para las próximas semanas, con conciertos que llegarán a sectores como Bochalema y El Prado, además de otros escenarios de la ciudad. La agenda también contemple una presentación en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, con un repertorio dedicado a obras del cine italiano.

Una programación que salió de los escenarios habituales

Los «Conciertos por la Esperanza» comenzaron como una manera de acompañar a las comunidades después del terremoto y se han convertido en una programación que lleva la música a distintos puntos de Cali. Durante agosto, la Orquesta realizó presentaciones en sectores como Santa Teresita, El Pondaje, Pance y Valle del Lili, ampliando el acceso a su programación artística fuera de sus escenarios habituales.

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Las presentaciones son de entrada libre, por lo que los interesados pueden consultar la agenda antes de desplazarse a cada lugar. La programación puede incorporar nuevas fechas y actividades, por lo que también se recomienda consultar los canales oficiales de la Orquesta Filarmónica de Cali y Proartes para conocer posibles actualizaciones.