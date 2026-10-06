Cuatro presos se fugaron de una estación de Policía en Cali

La estación queda a pocos metros de la terminal de transporte, en un sector tradicional de la ciudad, residencial y comercial, donde la noticia generó…

Cuatro hombres que permanecían recluidos en la estación de Policía La Flora, en el barrio Versalles, escaparon durante la tarde del lunes 5 de octubre de 2026. Desde esa momento, las autoridades mantienen un plan candado, cerrando las vías, y operativos en distintos puntos de Cali para dar con su paradero.

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La estación queda a pocos metros de la terminal de transporte, en un sector tradicional de la ciudad, residencial y comercial, donde la noticia generó inquietud entre los vecinos.

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Según testigos, hacia las 6:00 p.m., mientras se repartían los alimentos, los cuatro hombres habrían rodeado al patrullero que cumplía funciones de custodio y lo habrían intimidado con armas cortopunzantes. Una vez acorralaron el uniformado, salieron de las instalaciones y huyeron. Varios reportes señalan que lo hicieron por la parte trasera de la estación, mientras que la Secretaría de Seguridad habría indicado que salieron por el techo del edificio.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha entregado una reconstrucción oficial de los hechos.

Los cuatro hombres enfrentan procesos por delitos como homicidio, hurto, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. A esos cargos se les sumará ahora la de fuga de presos, que puede comprender una pena de 48 a 108 meses (de 4 a 9 años) de prisión adicional.

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La Personería Distrital de Cali solicitó a las autoridades competentes esclarecer de inmediato lo ocurrido y determinar responsabilidades. Además, la entidad aprovechó para insistir en que las estaciones de Policía no están concebidas para mantener personas privadas de la libertad durante periodos prolongados, y esa permanencia es la que facilita episodios como este.

En julio de 2022, en la misma estación, cerca de 36 detenidos rompieron los barrotes de una celda y huyeron por la parte posterior de la estructura, aprovechando el número de personas recluidas. En ese momento la estación superaba el 470 % de hacinamiento.