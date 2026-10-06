Capturan a alias "La Liendra", señalado de homicidio en Medellín

En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y el CTI de la Fiscalía, fue capturado un hombre en el corregimiento San Cristóbal identificado como John Edison Chavarría Bueno, alias "La Liendra", y señalado de pertencer al grupo de delincuencia común organizado (GDCO) "Los del Lano", quienes operan en el mismo corregimiento.

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El hombre llevaría dos años operando en actividades delictivas y, además, sería el presunto homicida de Carlos Acevedo Zapata, asesinado el 25 de marzo de 2026. Esta captura permite a las autoridades avanzar en las investigaciones del caso y esclarecer los hechos de la muerte de Acevedo.

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"El que esté detrás de un homicidio en Medellín tarde o temprano va a caer. Gracias al trabajo de inteligencia y investigación criminal estamos llegando hasta quienes pretendan sembrar violencia en nuestros corregimientos y quitarles la tranquilidad a nuestra gente", declaró Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad". Después del homicidio de Acevedo, alias "La Liendra" entró al cartel de los más buscados en la Alcaldía de Medellín.

Por su parte, Henry Yesid Bello, brigadier general, aseguró que la Policía mantiene y fortalece las labores de investigación para ubicar y capturar a estas personas requeridas por la justicia.

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Chavarría quedó a disposición de las autoridades competentes ante quienes deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, y homcidio agravado. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimeinto carcelario mientras avanza el proceso. Además, el CTI, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional continúan la investigación del grupo delincuencial "Los del Llano" por su posible participación en otros hechos que han afectado la seguridad y la convivencia de San Cristóbal. Esperan identificar más responsables e integrantes de la banda que permitan debilitarla.

"En San Cristóbal no van a mandar ustedes. Vamos a seguir buscándolos, ubicándolos y capturándolos. Uno a uno van cayendo", finalizó Villa.