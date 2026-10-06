Policía y Ejército refuerzan el control en vías de Córdoba por la semana de receso

Durante la semana de receso escolar, del 5 de octubre al 11 de octubre de 2026, se desplegarán más de 1.000 agentes policiales en las vías del departamento de Córdoba en un operativo que busca articular capacidades de vigilancia, tránsito, protección, inteligencia e investigación criminal para fortalecer la convivencia, prevenir delitos y dar seguridad a los viajeros.

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Además, el Ejército añadió que se desplagarán 300 uniformados en los corredores que conectan Córdoba, Antioquia y Sucre. La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional instaló puestos de control en puntos turísticos estratégicos que les permitan patrullar y asegurar el orden de la zona. Además, adelantarán operaciones contra la extorsión y el secuestro.

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A este operativo de la Policía Nacional y el Ejército se sumaron el GAULA militar Sinú, el GAULA militar Bajo Cauca, la Armada de Colombia y las autoridades del departamento.

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Darío Montenegro, precisó que “los uniformados realizan controles de velocidad mediante equipos tecnológicos y verificaciones preventivas para detectar el consumo de alcohol entre conductores. Estas acciones se complementan con puntos de control señalizados y acompañamiento a quienes se movilizan en automóviles y motocicletas, con el propósito de reducir los riesgos de siniestros y promover desplazamientos seguros durante la salida y el regreso de los viajeros”.

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En el departamento también se está desarrollando la campaña "No más excusas en la vía" que busca sensibilizar a los conductores de la región, especialmente en el corredor Caucasia (Antioquia) – Planeta Rica (Córdoba), sobre la importancia de cumplir las normas viales: "“El diálogo directo con conductores y pasajeros permite reforzar recomendaciones sobre el uso del cinturón de seguridad y del casco, la atención al volante y el respeto por las señales de tránsito. La cercanía de los policías con la comunidad es fundamental para incentivar decisiones responsables en cada recorrido”.