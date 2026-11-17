En las imágenes conocidas por redes sociales, se escucha a un hombre decirle a la patrullera que se ría. Ella lo hace, mientras el…

Un nuevo caso de racismo contra una patrullera de la Policía en Cali quedó registrado en un video que se hizo viral este fin de semana. En las imágenes se escucha cómo un sujeto lanza groserías contra la uniformada que prefiere mantenerse en silencio. Ante lo ocurrido, la institución anunció acciones para apoyar a la mujer.

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En las imágenes conocidas por redes sociales, se escucha a un hombre decirle a la patrullera que se ría. Ella lo hace, mientras el sujeto empieza a subir el tono de los insultos hasta referirse a su color de piel, mientras aparece la voz de una mujer que también la ataca.

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Mientras en redes sociales se cuestionó la forma en que los dos sujetos trataron a la uniformada, tanto por su trato despectivo como por su color de piel, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali rechazó los actos de racismo y anunció que da el acompañamiento psicológico y jurídico a la patrullera.

Benditaa! Más denuncias en redes sociales sobre discriminación y racismo en las calles de #Cali . Ésta ve contra una mujer @PoliciaCali #Cali #Racismo #Colombia pic.twitter.com/JW6jJCgEyL — La Monja Pictures (@LAMONJACALI) November 16, 2026

"La Policía Nacional rechaza categóricamente los actos de violencia verbal y presunta discriminación racial de los que habría sido víctima una auxiliar de policía, durante hechos ocurridos en la madrugada del 15 de noviembre, en el barrio Obrero de Cali", indicó la institución en comunicado.

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Sumado a esto, señalaron que este lunes 17 de noviembre acompañarán a la patrullera a presentar la respectiva denuncia penal por los presuntos hechos racistas y de violencia contra la mujer. "La institución no tolera ni justifica ninguna manifestación de racismo, discriminación o violencia contra la mujer, y reitera su compromiso de acompañar a sus integrantes y a todos los ciudadanos que sean víctimas de esta conducta", añadió la Policía.

🚨#Atención| La Policía Nacional rechaza categóricamente toda forma de violencia contra la mujer y los presuntos actos de racismo de los que habría sido víctima una de nuestras auxiliares de Policía en Cali. #DiosYPatria pic.twitter.com/ZDaAupfQfl — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 16, 2026

Este caso recuerda lo ocurrido con el agente de tránsito afrodescendiente José Félix Angulo, quien en mayo de 2025 fue agredido verbalmente por un sujeto, en medio de un procedimiento en el barrio San Fernando. Tras conocerse lo ocurrido, el agresor, Henry Alexis Velasco, fue condenado a 37 meses de prisión por los delitos de violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación por raza agravados.

Por su parte, el agente de tránsito fue reconocido por la alcaldía de la ciudad por la forma en que enfrentó el hecho, en el que recibió varios insultos por su color de piel.