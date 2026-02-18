Valle del Cauca abre convocatoria 2026 del Galardón Mujer vallecaucana

La Gobernación del Valle del Cauca abrió la convocatoria del Galardón de la Mujer Vallecaucana 2026, que reconocerá 14 lideresas y organizaciones con impacto social en el departamento. Foto: Gobernación del

La Gobernación del Valle del Cauca lanzó oficialmente la convocatoria de la versión 16 del Galardón de la Mujer Vallecaucana “Lideresas que Transforman”, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres y organizaciones que contribuyen al desarrollo del departamento. En esta edición, se darán 14 reconocimientos, cada uno por COP 15 millones de pesos en insumos para potenciar sus proyectos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro extendió la invitación a las lideresas de los 42 municipios del departamento para que participen en este proceso, que se ha consolidado como una de las principales apuestas regionales por el empoderamiento femenino y la equidad de género.

Inscripción digital y acompañamiento territorial

La secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Yurany Andrea Ordóñez, explicó que el proceso de inscripción se realiza de manera digital a través de la plataforma SIGESI, donde las interesadas deberán registrar la información de sus programas o proyectos, así como evidenciar su impacto social y territorial.

Con el objetivo de superar las 302 postulaciones registradas en 2025, la Gobernación habilitó jornadas de acompañamiento virtual, dirigidas especialmente a lideresas de zonas rurales y apartadas para facilitar su participación.

Siete ámbitos para reconocer el liderazgo femenino

El Galardón Mujer Vallecaucana 2026 contempla siete ámbitos de participación: cultural y ancestral; defensoras de la diversidad y de género; rural y agroecológico; deportivo; político y social; científico y educativo; y económico. Las postulantes deberán elegir la categoría que mejor represente su trayectoria y el impacto de su labor.

Una vez cerradas las inscripciones, se iniciará el proceso de evaluación y las jornadas de pitch, que se realizarán de manera presencial en las subregiones norte, centro, sur y Pacífico del departamento. El proceso contará con siete juradas, mujeres con amplia experiencia y reconocimiento en cada ámbito.

Requisitos y fecha de premiación

Podrán participar mujeres naturales u organizaciones jurídicas vallecaucanas por nacimiento o con residencia y labor comprobada en el departamento por al menos cinco años.

Los proyectos deberán demostrar contribuciones al empoderamiento femenino y a la mejora de la calidad de vida de mujeres, población LGTBIQ+ o comunidades de especial protección. Los resultados del galardón se darán a conocer en una ceremonia especial durante el mes de marzo. La información completa y el formulario de inscripción están disponibles en la plataforma oficial SIGESI (aquí).