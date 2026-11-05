¿Es damnificado del terremoto en Cali? Así puede consultar y cobrar la ayuda económica

Desde el miércoles 4 de noviembre, los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Cali podrán acceder a nuevos desembolsos de las ayudas económicas dispuestas para atender a las familias afectadas. Para esta jornada, la Alcaldía habilitó 85 puntos de Gane-SuperGIROS en diferentes sectores de la ciudad y un punto de atención masiva en el Centro Comercial Cosmocentro.

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El apoyo económico contempla pagos de COP 1.050.000 por desembolso. Sin embargo, el monto que recibirá cada hogar depende del corte en el que fue incluido y de los pagos que tenga pendientes. De acuerdo con Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, los recursos correspondientes al primer y segundo corte de beneficiarios ya se encuentran en la fiducia y serán distribuidos mediante transferencias bancarias o pagos presenciales, según la modalidad asignada a cada persona.

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¿Dónde y hasta cuándo se puede cobrar el auxilio?

La Administración Distrital dispuso dos alternativas para realizar el trámite:

85 puntos de Gane-SuperGIROS estarán habilitados hasta el 19 de noviembre de 2026. Atenderán de lunes a sábado, en dos jornadas, mañana de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y tarde de 2:00 p.m. a 5:00p.m.

Punto de atención en Cosmocentro, funcionará hasta el domingo 8 de noviembre.

La habilitación de estos espacios busca facilitar la entrega de los recursos en diferentes sectores de Cali y evitar que los beneficiarios tengan que concentrarse en un único lugar. Antes de desplazarse a alguno de los puntos habilitados, los damnificados deben verificar qué modalidad de pago les fue asignada.

La información se comunicará a través de Vicky, la asistente virtual dispuesta para acompañar el proceso. Las personas que reciban la notificación de pago por Gane-SuperGIROS podrán acudir a los establecimientos habilitados dentro de las fechas establecidas. Por otro lado, quienes entregaron una certificación bancaria y recibieron validaciones correspondientes deberán esperar la consignación en su cuenta. EN estos casos, no es necesario acudir a los puntos de atención presencial.

¿Quiénes recibirán el auxilio económico?

La entrega contempla dos grupos de hogares incluidos en los cortes del Registro Único de Damnificados (RUD). Según la información entregada por la Administración Distrital, cerca de 10.000 hogares que ya habían recibido un primer desembolso podrán acceder a un segundo pago de COP 1.050.000. Por su parte, alrededor de 11.000 familias incorporadas recientemente al registro recibirán COP 2.100.000, correspondientes a dos meses de ayuda pendientes.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó el inicio de los desembolsos y explicó que los pagos por medio cuentas bancarias comenzaron el 3 de noviembre, mientras que los giros a través de SuperGIROS se habilitaron desde el miércoles.

El mandatario también señaló que "la Administración adelanta gestiones con el Gobierno Nacional para conseguir los recursos correspondientes a un tercer desembolso", indicó Eder. La Alcaldía reiteró que el proceso de entrega de ayudas continuará durante los próximos meses y pidió a las familias afectadas permanecer atentas a los canales oficiales para conocer las novedades sobre los siguientes pasos.