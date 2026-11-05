Gaira recupera su centro de salud después de casi una década

Después de casi diez años sin contar con un centro asistencial propio en funcionamiento, Gaira recuperó un servicio de salud que durante años fue reclamado por sus habitantes. La apertura de la nueva infraestructura no solo representa una respuesta a las necesidades médicas de más de 33.000 personas, sino que también amplía la capacidad de atención en un sector estratégico para el turismo de Santa Marta, por su cercanía con El Rodadero.

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La entrega se realizó el pasado martes 3 de noviembre, durante un acto encabezado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien puso oficialmente al servicio de la comunidad la nueva sede. El establecimiento contará con 35 profesionales de la salud y ofrecerá servicios de urgencias, medicina general y especializada, pediatría, odontología, enfermería, farmacia, laboratorio clínico, vacunación y atención ginecológica.

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Uno de los aspectos que cobra importancia con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura es su ubicación. Gaira se encuentra en el corredor que conecta con El Rodadero, uno de los balnearios más visitados de Santa Marta, por lo que la sede también podrá recibir a turistas y visitantes que presenten emergencias médicas, sufran accidentes o requieran atención durante su estadía en la ciudad.

Atención para turistas

En una ciudad cuya economía depende en buena medida de la actividad turística, disponer de un establecimiento asistencial próximo a las playas y establecimientos hoteleros representa un respaldo para responder ante eventuales emergencias médicas.

Durante la entrega, el alcalde Carlos Pinedo destacó que los beneficios de esta infraestructura no estarán limitados a los habitantes de Gaira, sino que también alcanzarán al resto de Santa Marta y a quienes visitan el destino turístico. “Hoy podemos decirles a los gaireros y gaireras, y a todos los habitantes de los sectores vecinos, que cuentan con una salud digna. Esto es de ustedes, es para ustedes y para todo el sector de Gaira”, expresó el mandatario, quien también resaltó el alcance de la nueva infraestructura para la ciudad.

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De esta manera, el centro se incorpora a la red pública de atención médica disponible en un corredor que recibe una importante afluencia de visitantes. Su impacto dependerá de la continuidad de los servicios, la disponibilidad del personal y la capacidad operativa para responder tanto a la demanda de los residentes como a la de los turistas.

Una década de espera y reclamos

La historia del centro de salud se remonta a 2016, cuando la antigua infraestructura fue demolida en medio de las intervenciones relacionadas con la ampliación de la Troncal del Caribe y el proyecto vial Ruta del Sol. La comunidad esperaba que la edificación fuera reemplazada por una sede moderna en un plazo cercano a diez meses; sin embargo, la solución se prolongó durante años.

Mientras avanzaba el proyecto, los habitantes tuvieron que recurrir a instalaciones provisionales para recibir atención médica. Las condiciones de ese servicio fueron cuestionadas por dirigentes y residentes, quienes denunciaron deficiencias en los espacios, los elementos de atención y las condiciones en las que eran recibidos los pacientes.

El líder social Diego García recordó las dificultades que enfrentaron los usuarios durante ese periodo. “Nos sometieron a vivir en una casa donde atendían a nuestra gente de manera inhumana. Hay evidencia total de eso: camillas rotas, sábanas que reutilizaban luego de que llegaran personas totalmente ensangrentadas”, manifestó.

La inconformidad también fue expresada por otros representantes comunitarios, que durante años insistieron ante las autoridades para que se terminara la construcción y se recuperara el servicio en el territorio. La frase “Cesó la horrible noche”, pronunciada por habitantes durante la apertura, resumió el sentimiento de una población que llevaba casi una década esperando volver a contar con un establecimiento asistencial.

Una obra que acumuló retrasos y modificaciones

Aunque el proyecto comenzó a estructurarse en 2019 y recibió viabilidad del Ministerio de Salud en enero de 2020, la construcción solo empezó formalmente en 2022. El contrato fue suscrito en marzo de ese año con la Unión Temporal por la Salud de Gaira, por un valor inicial de COP 3.548 millones y un plazo de ejecución de aproximadamente once meses.

Sin embargo, el cronograma no se cumplió. El contrato registró seis modificaciones, suspensiones y una adición presupuestal de COP 1.261 millones. A los retrasos se sumaron incumplimientos contractuales y deterioros en diferentes áreas de la infraestructura, circunstancias que impidieron su entrega y posterior funcionamiento.

En noviembre de 2024, la Procuraduría formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto, según reportes de Caracol Radio. Posteriormente, en mayo de 2025, la administración distrital decidió liquidar el contrato, argumentando la necesidad de proteger los recursos públicos y buscar una salida para terminar los trabajos pendientes.

La E.S.E. asumió la culminación de la infraestructura

Tras esa decisión, la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend asumió las intervenciones complementarias y las adecuaciones necesarias para poner en servicio el inmueble. El 4 de junio de 2026 recibió formalmente la infraestructura y, junto con las dependencias distritales, adelantó los trámites técnicos, jurídicos y administrativos para su habilitación.

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De acuerdo con el balance oficial, la E.S.E. destinó cerca de COP 500 millones a las adecuaciones requeridas. También se gestionaron conexiones de servicios públicos, permisos y verificaciones técnicas conforme a los requisitos establecidos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud.

Durante la entrega, el alcalde Carlos Pinedo destacó las gestiones realizadas para recuperar una infraestructura que permaneció inconclusa durante varios años y aseguró que su administración asumió el compromiso de ponerla al servicio de la comunidad. “Después de más de 10 años de espera, hoy puedo decirle a Gaira que les cumplimos. Recuperamos y ponemos en funcionamiento un centro de salud, una obra que fue derribada por administraciones anteriores y que encontramos inconclusa”.

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Pinedo también reconoció el acompañamiento de los dirigentes comunitarios y el trabajo articulado con la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend para superar las dificultades que impedían la apertura. “Gracias a Dios, a los líderes y lideresas de Gaira, al equipo de la E.S.E. y a todo nuestro equipo, hemos sacado adelante este Centro de Salud”.

La comunidad espera que el servicio se mantenga

Para los habitantes, la apertura representa el resultado de una lucha en la que participaron diferentes generaciones de líderes sociales y comunitarios. El edil Efraín Morales destacó el significado de recuperar un establecimiento que hacía falta para la atención de las familias del sector.

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“Fue una lucha bastante fuerte. Muchos compañeros que me antecedieron también dieron todo de sí para que este importante centro de salud funcionara, y hoy por hoy es una realidad. Sé que todos los gaireros van a estar contentos y satisfechos, porque vamos a tener una entidad prestadora del servicio de salud que ya hacía mucha falta aquí”, afirmó.

La jornada también tuvo como protagonista a Nelvia Barragán, la primera paciente atendida en la nueva sede. Su valoración por medicina general marcó el comienzo de la prestación de servicios en una infraestructura que durante años permaneció a la espera de recibir usuarios.

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Con esta apertura, Gaira vuelve a contar con un centro asistencial propio y amplía la oferta pública de salud en el sur de Santa Marta. No obstante, después de tantos años de espera, el desafío será garantizar que el establecimiento mantenga sus servicios, disponga de medicamentos e insumos y cuente permanentemente con el personal necesario para atender a los pacientes.