Cierres viales en Medellín: estas son las fechas y zonas afectadas

Los cierres se realizarán en diferentes sectores de la ciudad. Por ello, además de pedir a los conductores acatar las indicaciones de las autoridades de…

Por una serie de actividades culturales previstas para los próximos días en Medellín, la Secretaría de Movilidad de la ciudad anunció que entre este jueves 5 de noviembre y el lunes 9 se realizarán una serie de cierres viales, por lo que entregó varias recomendaciones a la ciudadanía para evitar la congestión vehicular.

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Los cierres se realizarán en diferentes sectores de la ciudad. Por ello, además de pedir a los conductores acatar las indicaciones de las autoridades de tránsito, recomendaron planear los desplazamientos con tiempo y estar pendiente de los desvíos habilitados para garantizar la movilidad.

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Zonas con cierres viales en Medellín

Este jueves 5 de noviembre hay cierre total de la carrera 74, entre las calles 52 y 53, en el barrio Cuarta Brigada (comuna 11-Laureles), desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. por el lanzamiento de una campaña de Teleantioquia.

Las autoridades pidieron a los conductores planear sus viajes con tiempo. Foto: Alcaldía de Medellín

Para el sábado 7 de noviembre, en los sectores de Parques del Río, el Edificio EPM y Plaza Mayor, se realizará la Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, por lo cual habrá cierre total desde las 6:00 p. m. del viernes 6 de noviembre hasta las 4:00 a. m.

Los cierres serán en diferentes zonas de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Mientras que el domingo 8 de noviembre el cierre será en la carrera 62, entre las calles 43 y 41; la calle 42, entre las carreras 58 y 62; y la calle 41, entre las carreras 57 y 62, por el montaje y desmontaje de estructuras correspondientes a la carrera atlética Expedición Bodytech Medellín 2026.

Por la carrera habrá varios cierres el fin de semana. Foto: Alcaldía de Medellín

Por este mismo evento habrá cierre total de la calzada occidental de la carrera 52 (avenida Guayabal), entre las calles 25 y 20, y de la calle 25, entre las carreras 52 y 54, desde las 11:59 p. m. del sábado 7 de noviembre hasta las 11:00 a. m. del domingo 8 de noviembre, día en el que se realizará el evento.

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Finalmente, por una grabación de Coca-Cola 100 años, habrá dos cierres el lunes 9 de noviembre. El primero será en el sector del Parque Bolívar, de 5:00 a. m. a 11:59 p. m., en la carrera 48 (Ecuador), entre las calles 55 (Perú) y 56 (Bolivia), y en la calle 55 (Perú), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).

Por los cierres viales, las autoridades recomendaron a los conductores planear sus viajes con anticipación. Foto: Alcaldía de Medellín

El segundo, en el sector del Palacio Egipcio, cerca de la Clínica Victoriana, de 5:00 a. m. a 11:59 p. m., exactamente en la calle 60 (Miranda), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).