Cierres viales en Medellín: estas son las fechas y zonas afectadas

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Por una serie de actividades culturales previstas para los próximos días en Medellín, la Secretaría de Movilidad de la ciudad anunció que entre este jueves 5 de noviembre y el lunes 9 se realizarán una serie de cierres viales, por lo que entregó varias recomendaciones a la ciudadanía para evitar la congestión vehicular.
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Los cierres se realizarán en diferentes sectores de la ciudad. Por ello, además de pedir a los conductores acatar las indicaciones de las autoridades de tránsito, recomendaron planear los desplazamientos con tiempo y estar pendiente de los desvíos habilitados para garantizar la movilidad.
Zonas con cierres viales en Medellín
Este jueves 5 de noviembre hay cierre total de la carrera 74, entre las calles 52 y 53, en el barrio Cuarta Brigada (comuna 11-Laureles), desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. por el lanzamiento de una campaña de Teleantioquia.
Para el sábado 7 de noviembre, en los sectores de Parques del Río, el Edificio EPM y Plaza Mayor, se realizará la Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, por lo cual habrá cierre total desde las 6:00 p. m. del viernes 6 de noviembre hasta las 4:00 a. m.
Mientras que el domingo 8 de noviembre el cierre será en la carrera 62, entre las calles 43 y 41; la calle 42, entre las carreras 58 y 62; y la calle 41, entre las carreras 57 y 62, por el montaje y desmontaje de estructuras correspondientes a la carrera atlética Expedición Bodytech Medellín 2026.
Por este mismo evento habrá cierre total de la calzada occidental de la carrera 52 (avenida Guayabal), entre las calles 25 y 20, y de la calle 25, entre las carreras 52 y 54, desde las 11:59 p. m. del sábado 7 de noviembre hasta las 11:00 a. m. del domingo 8 de noviembre, día en el que se realizará el evento.
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Finalmente, por una grabación de Coca-Cola 100 años, habrá dos cierres el lunes 9 de noviembre. El primero será en el sector del Parque Bolívar, de 5:00 a. m. a 11:59 p. m., en la carrera 48 (Ecuador), entre las calles 55 (Perú) y 56 (Bolivia), y en la calle 55 (Perú), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).
El segundo, en el sector del Palacio Egipcio, cerca de la Clínica Victoriana, de 5:00 a. m. a 11:59 p. m., exactamente en la calle 60 (Miranda), entre las carreras 47 (Sucre) y 48 (Ecuador).