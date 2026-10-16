Asesinaron a niño de 13 años en Antioquia para robarle el morral: ofrecen recompensa

El crimen ocurrió el miércoles 14 de octubre en la zona urbana del municipio, cerca del parque principal, en la vía de salida hacia Rionegro. Tras conocer lo sucedido, la…

Un niño de 13 años fue asesinado en el municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. De acuerdo con la información preliminar, los responsables le habrían disparado y se llevaron su morral, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible caso de hurto.

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El crimen ocurrió el miércoles 14 de octubre en la zona urbana del municipio, cerca del parque principal, en la vía de salida hacia Rionegro. Tras conocer lo sucedido, la Policía Nacional acordonó el lugar para adelantar las labores de criminalística y recoger elementos que permitan esclarecer el homicidio.

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Gobernación de Antioquia ofrece recompensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta COP 200 millones para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables. Además, pidió al secretario de Seguridad del departamento, el general Luis Eduardo Martínez, y a las autoridades competentes desplegar las capacidades necesarias para avanzar en la investigación.

Me reportan el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen de Viboral. Los asesinos se habrían llevado su morral. La @PoliciaColombia acordonó la zona. La @GobAntioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información. Urge esclarecer este hecho… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

Según la información preliminar conocida, el menor habría sido abordado por personas que se movilizaban en motocicleta, quienes presuntamente le quitaron el morral y le dispararon. Sin embargo, las circunstancias exactas del ataque y el posible móvil del homicidio siguen bajo investigación.

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El alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, también rechazó el crimen y aseguró que "las autoridades están concentradas en esclarecer lo ocurrido". Por ahora, la Policía y los organismos de investigación trabajan para identificar a los responsables. La hipótesis de un hurto deberá ser verificada a medida que avance el proceso.

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El asesinato del niño se conoció en medio de otro hecho violento ocurrido en la subregión. En Marinilla, un joven venezolano de 21 años fue asesinado en un ataque armado dentro de una barbería del barrio Cantoncito, según los reportes disponibles.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer si existe alguna relación entre los casos, sin que hasta el momento se haya informado de un vícunlo entre ambos hechos.