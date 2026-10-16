Joven murió ahogado en Puerto Colombia, Atlántico, cuando intentaba rescatar a un amigo

Según la información conocida sobre el caso, el grupo de amigos ingresó al mar hacia las 3:00 a.m., en una zona cercana al…

Un joven de 22 años murió por inmersión en las playas de Puerto Colombia, Atlántico, durante la madrugada del jueves 15 de octubre, cuando intentaba regresar a la orilla después de rescatar a uno de sus amigos. La víctima fue identificada como Elías Rafael Pitalúa Peralta, quien se encontraba en el sector celebrando su cumpleaños.

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Según la información conocida sobre el caso, el grupo de amigos ingresó al mar hacia las 3:00 a.m., en una zona cercana al muelle 1888. En medio de la situación, uno de los jóvenes tuvo dificultades mantenerse a flote y Elías Rafael entró al agua para auxiliarlo. Aunque logró ponerlo a salvo, no consiguió regresar a la playa y fue arrastrado por la corriente.

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La emergencia ocurrió fuera del horario autorizado para el uso de las playas de Puerto Colombia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el ingreso está permitido entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. Según los reportes del caso, uniformados de la Policía que se encontraban en el sector habían advertido a los jóvenes sobre la prohibición de ingresar al mar durante la madrugada.

Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, reiteró que "los horarios responden a las condiciones del mar y a los riesgos asociados a las corrientes, especialmente durante la noche y la madrugada".

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¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los bañistas?

Las autoridades recuerdan que el ingreso al mar debe hacerse únicamente en los horarios y las zonas habilitadas. También recomiendan evitar los clavados desde la estructura del muelle y no bañarse cerca de los espolones, donde las condiciones del agua pueden representan un peligro.

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En caso de que otra persona tenga dificultades en el agua, intentar rescatarla directamente sin contar con entrenamiento o elementos de seguridad puede poner en riesgo una segunda vida. La recomendación es pedir ayuda de inmediato a los salvavidas o a los organismos de emergencia.