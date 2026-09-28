La programación también llegará al barrio Obrero el 7 de noviembre y tendrá su cierre el 14 y 15 de noviembre en el Bulevar del Oriente. La Alcaldía de Cali…

El Festival Mundial de Salsa vuelve a Cali con su edición número 21 y este año tendrá una programación que se extenderá entre octubre y noviembre. El evento principal se realizará del 23 al 25 de octubre en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, pero la agenda continuará en otros puntos de la ciudad.

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Festival Mundial de Salsa vuelve a Cali: estas son las fechas de 2026

La programación también llegará al barrio Obrero el 7 de noviembre y tendrá su cierre el 14 y 15 de noviembre en el Bulevar del Oriente. La Alcaldía de Cali anunció además actividades en universidades, la Red de Bibliotecas Públicas y otros espacios de la ciudad.

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La edición 21 comenzará el viernes 23 de octubre en el Teatro al Aire Los Cristales y continuará durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre. Este será el escenario principal de la programación anunciada para el Festival.

Después, el evento se trasladará al barrio Obrero el 7 de noviembre, uno de los sectores vinculados históricamente con la salsa en Cali. La programación finalizará el 14 y 15 de noviembre en el Bulevar del Oriente. La Alcaldía señaló que en las próximas semanas se conocerán nuevos detalles sobre los participantes y las actividades previstas para cada escenario.

¿Qué cambia en el Festival Mundial de Salsa?

Para 2026, el Festival tendrá un formato diferente de otras ediciones. La programación dejará de centrarse en la competencia y buscará reunir en distintos escenarios a bailarines, escuelas, orquestas, músicos, melómanos, coleccionistas y otros actores relacionados con la salsa.

El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, explicó que la modificación surgió después de encuentros con representantes del sector salsero de la ciudad, "escuchamos al sector y entendimos que este año el Festival debía responder al momento que vive nuestra ciudad y también a las necesidades de quienes construyen la salsa todos los días", señaló el funcionario.

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La apuesta, según la Administración, es ampliar los espacios de circulación y participación durante las diferentes jornadas del Festival.

Programación confirmada

23,24 y 25 de octubre: Teatro al Aire Libre Los Cristales.

7 de noviembre: barrio Obrero.

14 y 15 de noviembre: Bulevar del Oriente.

La Alcaldía de Cali informó que próximamente se anunciarán los demás detalles de la programación, incluidos los participantes y las actividades que se desarrollarán en cada escenario.