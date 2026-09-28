Lancha turística con 20 personas se volcó en Santa Marta: todos fueron rescatados

La emergencia quedó registrada parcialmente en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa la…

Veinte personas terminaron en el agua luego de que la embarcación turística KATAMAR se volcara en inmediaciones de Playa Blanca, en Santa Marta. El hecho ocurrió hacia las 2:30 de la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando la lancha regresaba hacia El Rodadero después de haber zarpado desde el embarcadero de Rodadero Norte.

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La emergencia quedó registrada parcialmente en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa la embarcación volcada y a sus pasajeros en el agua, mientras otras lanchas se acercan para auxiliarlos. La escena generó momentos de angustia entre quienes presenciaron el incidente desde otras embarcaciones y entre los familiares y usuarios que posteriormente conocieron las imágenes.

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De acuerdo con las autoridades, los 20 ocupantes fueron auxiliados por otras embarcaciones que se encontraban en la zona y posteriormente trasladados hasta un lugar seguro. Dimar confirmó que no hubo personas fallecidas ni lesionadas y que las afectaciones reportadas corresponden a pérdidas materiales.

Un fenómeno imprevisto cambió las condiciones del mar

El capitán de Fragata Julio César Monroy Silvera, capitán de Puerto de Santa Marta, explicó en entrevista exclusiva con El Espectador que el volcamiento ocurrió en medio de un cambio puntual en las condiciones meteorológicas. “El día sábado, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, ocurrió el volcamiento de una embarcación en inmediaciones de Playa Blanca, en la zona urbana de Santa Marta”, señaló el oficial.

De acuerdo con su relato, en la KATAMAR viajaban 20 personas que se encontraban regresando hacia El Rodadero cuando las condiciones del tiempo cambiaron.“Por las condiciones climáticas que se vivieron en la tarde de ayer durante ese momento, hubo un volcamiento de esa embarcación y afortunadamente las personas fueron rescatadas por otras lanchas que estaban allí”, explicó Monroy.

La información preliminar de la Dirección General Marítima establece que la embarcación tenía zarpe autorizado y que, tras conocerse la emergencia mediante el canal 16 de VHF marino, se activaron los protocolos de respuesta.

La Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas, y funcionarios de la Capitanía de Puerto participaron en la atención del caso.

Los videos muestran los momentos de angustia

Las imágenes difundidas en redes sociales permiten dimensionar la tensión que se vivió después del volcamiento. En medio del mar, varias personas permanecen a la espera de ser auxiliadas mientras otras embarcaciones se aproximan al lugar. Aunque los videos no permiten establecer por sí solos las causas del accidente, sí muestran la rápida movilización de otras lanchas para apoyar el rescate de los pasajeros.

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Finalmente, todos los ocupantes fueron sacados del agua y trasladados a puerto seguro. Para Dimar, la prioridad durante la atención de este tipo de emergencias es la protección de la vida humana en el mar. En este caso, la reacción de las embarcaciones que se encontraban cerca permitió auxiliar a los pasajeros.

¿Había una alerta antes del accidente?

Una de las preguntas que surgió después del volcamiento fue si existía una alerta o restricción que hubiera impedido la salida de la embarcación.

El capitán Monroy fue enfático en señalar que no había una restricción previa para la navegación. “No había ninguna restricción con antelación. Este fue un fenómeno muy puntual, aislado, específico”, aseguró.

El funcionario explicó que durante buena parte de la jornada las condiciones habían sido favorables y que el fenómeno registrado en la tarde tuvo una duración limitada. “Durante el día hizo un buen clima. Entonces, estos son fenómenos muy puntuales, específicos que, si bien nosotros tenemos un sistema de pronósticos, muchas veces por la escala y la duración no se ven tan claramente”, sostuvo.

La autoridad marítima aún no ha establecido oficialmente qué provocó el volcamiento. La hipótesis relacionada con las condiciones del mar hace parte del contexto en el que se produjo la emergencia, pero la investigación deberá determinar si existieron otros factores. Dimar comenzó a recopilar la información necesaria para establecer las circunstancias del siniestro.

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“Nosotros como Dirección Marítima estamos en este momento recopilando toda la información requerida para hacer la apertura de la investigación de este incidente marítimo”, explicó Monroy. Por ahora, no se puede atribuir el accidente a un supuesto sobrecupo, una falla mecánica u otra circunstancia específica. Cualquier conclusión deberá surgir de la investigación adelantada por la autoridad competente.

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La advertencia para quienes viajan por mar

El capitán de Puerto envío un mensaje a pasajeros, turistas, operadores y tripulantes: las condiciones del mar pueden cambiar durante una misma jornada. “Nunca pensar que las mismas condiciones con las que viajé de ida van a ser las mismas condiciones con las que regreso”, advirtió.

Según explicó, durante el transcurso del día pueden aumentar los vientos y presentarse variaciones que modifiquen las condiciones de navegación. Por eso, recomendó utilizar permanentemente el chaleco salvavidas, permanecer correctamente sentados y seguir las instrucciones impartidas por los tripulantes.