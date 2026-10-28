Giro de Rigo 2026: horarios y cierres previstos por la carrera ciclística en Cali

Debido al terremoto, los organizadores de la competición decidieron aportar al impulso del turismo y la economía del Valle del Cauca, por lo…

La Alcaldía de Cali anunció los cierres viales que se tienen previstos este fin de semana por la realización del Giro de Rigo, en el que se espera la participación de más de 10.000 ciclistas. El evento tendrá como punto de partida la capital vallecaucana y recorrerá municipios como Yumbo, Yotoco, Buga y El Cerrito.

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Debido al terremoto, los organizadores de la competición decidieron aportar al impulso del turismo y la economía del Valle del Cauca, por lo que se sumaron empresas privadas que entregarán ayudas humanitarias y materiales a los municipios más afectados de la región.

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De igual forma, desde la gobernación invitaron a los participantes a aprovechar el fin de semana con puente festivo para visitar el departamento. “La Unión, Valle, por ejemplo, todo lo que es el norte del Valle, todo es lindo; las zonas montañosas también son muy bonitas, tenemos una variedad inmensa en gastronomía, en cultura, en razas”, señaló Óscar Gómez, uno de los habitantes de la región.

Cierres viales en Cali

Debido a que la carrera ciclista comienza en la capital vallecaucana, la Alcaldía tiene preparados varios cierres viales desde la noche del 31 de octubre:

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El primero se hará sobre la avenida 2 Norte, entre la calle 23A Norte y la calle 10 Norte, a la altura del Monumento La Trompeta, desde la noche del sábado.

En la mañana del domingo serán varias las vías cerradas:

Las avenidas 2, 1 y 4 Norte —vía al mar—, desde el Monumento La Trompeta Niche hasta el Monumento María Mulata. Este cierre se mantendrá entre las 5:30 a. m. y las 8:30 a. m.

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Carrera 5, desde la calle 1 Oeste hasta la calle 15: entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.

"Lo que nos compete en el perímetro urbano de Cali, tenemos un pie de fuerza de aproximadamente 60 agentes de tránsito haciendo los cierres de las vías afectadas. También está pronosticado habilitar la vía de la Segunda Norte al sector del CAN, al mediodía que se retirará la logística del sitio", dijo Jorge Vergara,

comandante operativo de la Secretaría de Movilidad Cali.

Debido a que se trata de dos corredores de importante tránsito para la ciudad, la Alcaldía pidió a la comunidad abstenerse de salir en vehículo en la mañana del domingo. De igual forma, la organización de la carrera recomendó planificar los viajes teniendo en cuenta los cierres, usar vías alternas, atender las indicaciones del personal logístico y de movilidad, así como evitar estacionarse en las zonas de paso de los ciclistas.