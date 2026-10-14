Habilitan 2,9 kilómetros de la nueva Avenida Cañasgordas entre Cali y Jamundí

Según la Gobernación del Valle del Cauca, las obras superan el 72% de ejecución y presentan un avance por encima del cronograma establecido. Con…

La nueva calzada de la Avenida Cañasgordas ya tiene habilitados sus primeros 2,9 kilómetros desde la glorieta de Alfaguara. La apertura permitirá mantener la circulación vehicular en doble sentido mientras avanzan las intervenciones en la vía existente, en un proyecto que busca mejorar la movilidad entre Cali y Jamundí.

Según la Gobernación del Valle del Cauca, las obras superan el 72% de ejecución y presentan un avance por encima del cronograma establecido. Con la habilitación de este tramo, los trabajos se concentrarán en la calzada existente. De acuerdo con Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, "la nueva vía ya está terminada en este sector y también se han registrado avances en la construcción del espacio público, la ciclorruta y los andenes".

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¿Qué trabajos se realizarán en la Avenida Cañasgordas?

Con la puesta en servicio de los primeros 2,9 kilómetros, las intervenciones podrán se ejecutarán obras hidráulicas. La estrategia busca avanzar en esos trabajos mientras se mantiene habilitado el tránsito vehicular por la nueva vía. "Vamos a tener desde la glorieta de Alfaguara 2,9 kilómetros habilitados de la nueva calzada, para poder seguir avanzando en las obras, que hoy denota un avance que supera y ale 72% en la ejecución", explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.

El funcionario también señaló que la nueva calzada está terminada en el tramo habilitado y que se han registrado avances en la adecuación del espacio público, incluido los trabajos de ciclorruta y andén. La intervención contempla la ampliación de la Avenida Cañasgordas con un total de 6,1 kilómetros de nueva calzada. La apertura parcial permite poner en funcionamiento una parte de la infraestructura mientras continúa la ejecución de las obras pendientes.

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Uno de los objetivos del proyecto es mejorar los desplazamientos entre Cali y Jamundí, municipios conectados por este corredor vial. Según las proyecciones de la obra, la ampliación podría reducir hasta en 30 minutos los tiempos de recorrido. La intervención está dirigida a beneficiar a más de 360.000 vallecaucanos que transitan por esta vía, utilizada para los desplazamientos cotidianos entre el sur de Cali y Jamundí.

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La Gobernación indicó que los trabajos continúan para completar la ampliación y avanzar en la consolidación de las dos calzadas, junto con las obras complementarias de espacio público. Por ahora, la habilitación corresponde a los primeros 2,9 kilómetros de la nueva vía.