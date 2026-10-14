Mujer murió tras ser apuñalada en Quinchía, Risaralda: capturaron a su pareja

Una mujer de 30 años murió tras ser atacada con arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, en el municipio de Quinchía, Risaralda. La víctima fue identificada como Yeni Lorena Manzo y falleció la noche del lunes 12 de octubre, luego de ser trasladada al Hospital Nazareth. Por esto hechos, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la agresión.

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De acuerdo con la información conocida, el ataque habría ocurrido después de una discusión entre la pareja. La madre de la víctima también habría resultado herida cuando intentó intervenir para defenderla. Las autoridades investigan las circunstancias de lo ocurrido y deberán establecer si el caso se configura como feminicidio.

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¿Qué se sabe del ataque en Quinchía?

Los hechos se habrían registrado hacia las 9:20 p.m. de lunes, luego de que la pareja estuviera en un establecimiento público y se dirigiera a su vivienda, ubicada en el barrio Govia Parte Alta. Según los reportes conocidos, la discusión continuó en vía pública, cerca de la carrera 10 con calle 12, donde el hombre presuntamente atacó a la mujer en repetidas ocasiones con un arma blanca.

La víctima fue auxiliada y trasladada al centro asistencial del municipio, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Tras recibir el aviso de una riña, uniformados de la Policía llegaron al lugar e interceptaron al señalado agresor, quien fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales. El comandante del Departamento de Policía Risaralda, coronel Jaime Enrique Higgins, informó que "el hombre registra anotaciones judiciales por lesiones personales. Este antecedente no determina su responsabilidad en el caso, que deberá establecerse dentro del proceso judicial".

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El hombre quedó a disposición de la fiscalía general de la Nación, que deberá avanzar en las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y definir los delitos que se le atribuirán. La legalidad de la captura y las demás decisiones judiciales deberán resolverse en las audiencias correspondientes.

Quinchía lamenta la muerte de Yeni Lorena

El caso generó mensajes de rechazo y condolencias en el municipio. La Alcaldía de Quinchía publicó un mensaje en el que expresó solidaridad con la familia de la víctima y lamentó su muerte.

La muerte de Yeni Lorena vuelve a poner la atención sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de investigar las agresiones en contextos de pareja. Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del hombre capturado.