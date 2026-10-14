¿Cómo van las marchas hoy en Medellín, Cali, Bucaramanga y más ciudades de Colombia?

Las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos se desarrollan este miércoles 14 de octubre en diferentes ciudades de Colombia. Las jornadas tienen entre sus motivos las demandas del magisterio, las condiciones laborales y otros reclamos sociales y ambientales. Las autoridades locales dispusieron acompañamiento policial y puestos de mando para monitorear las concentraciones y atender posibles afectaciones a la movilidad.

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En Medellín, los manifestantes salieron desde puntos como la Universidad de Antioquia y la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA). La movilización avanza por la avenida Oriental y los primeros grupos ya llegaron al Parque de las Luces. Antes de la jornada, el alcalde Federico Gutiérrez pidió que "las protestas se desarrollen sin violencia ni vandalismo".

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En Cali, la marcha partió de la plazoleta Jairo Varela, tomó la avenida Segunda y avanzó hacia la calle Quinta, con destino al Parque de las Banderas. Según el reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), la movilización transcurría sin alteraciones del orden público. En uno de los reportes más recientes, los manifestantes permanecían detenidos a la altura del Club Noel, a la espera de retomar el recorrido.

Por su parte, en Bucaramanga, los participantes avanzan desde la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la carrera 27 hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Durante el recorrido han expresado consignas en defensa del páramo de Santurbán y en contra del fracking. La Alcaldía dispuso un operativo de acompañamiento policial y un Puesto de Mando Unificado para monitorear la jornada.

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En Santa Marta, la manifestación llegó hasta la Alcaldía, donde los asistentes realizaron bailes y actividades culturales. Los primeros cálculos estiman la participación de cerca de 3.000 personas y, de acuerdo con los reportes conocidos, la jornada se desarrolla sin alteraciones del orden público.

Así avanzan las movilizaciones en Colombia

Las autoridades locales mantienen el seguimiento a las movilizaciones para garantizar el desarrollo de las jornadas y atender posibles afectaciones a la movilidad. Se espera que durante el día se conozcan nuevos reportes sobre el avance de las marchas, los recorridos y el balance de seguridad en las distintas ciudades.