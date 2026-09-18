Incendio en cerros de Alto Menga (Cali) deja cinco viviendas afectadas y dos heridos

Aunque la comunidad ha señalado que la conflagración inició en la mañana del jueves,…

En la madrugada de este viernes 18 de septiembre, el cuerpo de Bomberos de Cali confirmó que controlaron el incendio forestal de grandes proporciones que se registró desde el mediodía en los cerros de Alto de Menga. Las altas llamas alcanzaron a llegar a zonas pobladas, afectando cinco viviendas, así como se registraron tres personas lesionadas: dos bomberos y una adulta mayor.

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Aunque la comunidad ha señalado que la conflagración inició en la mañana del jueves, según explicó el cuerpo de bomberos, la primera alerta se atendió sobre la 1:25 p.m. A la zona se trasladó una máquina con cuatro unidades y dos brigadas para atender la conflagración, pero los fuertes vientos hicieron que las llamas avanzaran rápidamente por la montaña.

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Luego de más de seis horas de trabajo, habitantes del barrio Alto de Menga comenzaron a alertar la cercanía de las altas llamas a la zona poblada, mientras que Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, indicó que la emergencia ya era atendida por más de 140 socorristas, entre bomberos de Cali y Yumbo, así como de la Cruz Roja y la Defensa Civil, quienes se centraron en controlar las llamas.

Antes de la medianoche fue controlado el incendio forestal, que comenzó en la tarde del jueves, en Alto Menga, al norte de Cali. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cali, capitán Francisco Javier Díaz, dijo que continúan las labores en los puntos calientes. #VocesySonidos pic.twitter.com/RJbYDv6TdV — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 18, 2026

Sobre la medianoche, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cali, capitán Francisco Javier Díaz, aseguró que el incendio se logró controlar, por lo que se concentraron en atender los puntos calientes para evitar que se reactivara el incendio que afectó más de 70 hectáreas.

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"Durante el incendio se vieron afectadas cinco viviendas, dos unidades del cuerpo de Bomberos lesionadas por esguince y una persona de la comunidad, una adulta mayor, afectada por la inhalación de humo, la cual fue atendida por miembros de la Cruz Roja y los bomberos de Cali. La situación ya se encuentra controlada", añadió Díaz.

El jueves las autoridades atendieron varias emergencias por incendios. Además de dos conflagraciones estructurales, en una la cárcel de Villahermosa y en una bodega de Valle del Pacífico, en la vía a Yumbo, se registraron focos de incendios forestales en el barrio La Merced, ubicado en el norte de la ciudad, Pueblo Joven y La Buitrera.