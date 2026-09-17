Capturaron a dos policías de Cali acusados de exigir COP 5 millones para evitar captura

Los acusados son el subintendente Cristian Fernando Mosquera y la patrullera Diana Marcela Castro, quienes fueron capturados el pasado 10 de septiembre en la estación de Policía Los Mangos, en el…

Un juez de control de garantías legalizó la captura de dos policías de Cali que son acusados de presuntamente exigir COP 5 millones a un ciudadano para evitar hacer efectiva una orden de captura. Ambos fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los acusados son el subintendente Cristian Fernando Mosquera y la patrullera Diana Marcela Castro, quienes fueron capturados el pasado 10 de septiembre en la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de la capital vallecaucana. La Fiscalía les imputó los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.

Publicidad

La presunta exigencia de dinero

Según la investigación de la Fiscalía, los dos uniformados habrían intimidado a un ciudadano con hacer efectiva una orden de captura relacionada con una investigación por el delito de receptación.

De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, los policías habrían condicionado la actuación policial al pago de COP 5 millones, con el propósito de no ejecutar el procedimiento de captura. La Fiscalía sostiene que los hechos estarían relacionados con un presunto aprovechamiento de las funciones de los uniformados para obtener el dinero.

Además, según la Fiscalía, los policías habrían falsificado documentos oficiales en los que se registró una versión diferente sobre el vehículo relacionado con la investigación.

Le puede interesar: Estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira no abrirá en 2026: estas son las razones

En esos documentos, presuntamente se consignó que el automotor había sido encontrado abandonado. Sin embargo, el vehículo había sido retenido previamente, el 3 de mayo de 2025, según los elementos expuestos durante el proceso. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cali imputó a Mosquera Rentería y Castro Reina por falsedad ideológica en documento público.

Captura en la estación Los Mangos

La investigación avanzó con labores de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), que permitieron reunir elementos y realizar la captura de los dos uniformados en la estación de Policía Los Mangos, en Cali.

Lea también: Ofrecen COP 50 millones por información de responsables del ataque con drones en Candelaria

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos recopilados y formuló la imputación. Posteriormente, el juez de control de garantías ordenó que ambos permanezcan privados de la libertad en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.