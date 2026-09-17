Incendio en Las Hermosas, Buga, completa 45 días y afecta más de mil hectáreas

La emergencia se concentra en el sector de La Mesa- Río Loro, en una zona de alta montaña donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los organismos de socorro. Aunque los bomberos han…

El incendio forestal que permanece activo en la zona rural alta de Buga, Valle del Cauca, completa cerca de 45 días con reactivaciones intermitentes y ya ha afectado más de mil hectáreas del Parque Nacional Natural Las Hermosas, Gloria Valencia de Castaño.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La emergencia se concentra en el sector de La Mesa- Río Loro, en una zona de alta montaña donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los organismos de socorro. Aunque los bomberos han conseguido controlar o reducir las llamas en algunos momentos, los vientos, la vegetación, la topografía y las condiciones climáticas han favorecido la aparición de nuevos focos.

Publicidad

El difícil acceso complica las labores

Uno de los principales obstáculos para atender el incendio en Las Hermosas es la distancia entre Buga y los puntos donde se concentran las llamas. Harold Humberto Álzate, capitán de Bomberos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Buga, explicó que el desplazamiento puede tardar hasta siete horas entre el recorrido terrestre y el ingreso a pie hasta los sectores afectados. El incendio vuelve y se reactiva por condiciones atmosféricas, por cuestiones de clima, vientos, topografía y la misma vegetación. Esto hace que tengamos un traslado del sitio de Buga al incendio casi siete horas".

Por esta razón, el comandante explicó que la atención requiere personal que pueda permanecer varios días en la zona y no únicamente brigadas que ingresen durante una jornada.

Ante la persistencia de la emergencia, los bomberos solicitaron apoyo de brigadas forestales y de otros cuerpos de bomberos del Valle del Cauca que cuenten con personal especializado y autonomía para permanecer entre tres y cuatro días en la zona, "estamos solicitando el apoyo de brigadas forestales, ya sea de las empresas que las tienen, como es el caso de Emcali, o igualmente a los cuerpos de bomberos del departamento", explicó Álzate.

Le puede interesar: Fiestas de Independencia de Cartagena 2026: programación y artistas confirmados

La Alcaldía de Buga también solicitó un sobrevuelo para identificar puntos de calor que no sean visibles desde tierra y obtener información que permita orientar las labores de los equipos que trabajan en la emergencia.

El Bambi Bucket fue descatardo

Otras de las alternativas evaluadas fue el uso del sistema Bambi Bucket, utilizado para lanzar agua desde aeronaves sobre zonas afectadas por incendios forestales. Sin embargo, expertos de la Fuerza Aérea y el Ejército descartaron esta opción para este incendio debido a las condiciones de altitud del área.

Mientras tanto, los organismos de socorro mantienen las labores de control y gestionan nuevos apoyos para enfrentar los focos que continúan activos. El incendio representa una afectación para un ecosistema de alta montaña ubicado dentro del Parque Nacional Natural Las Hermosas, un área protegida que se extiende entre Valle del Cauca y Tolima y que tiene más de 124.000 hectáreas de extensión.